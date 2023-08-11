Berburu Sunset di Desa Wisata Budo, Beneran Seindah Itu!

DESA Wisata Budo, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi alam yang indah menjadi salah satu nilai lebihnya.

Wisata penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang ini tidak hanya dikenal dengan hutan mangrove-nya. Melainkan, ada keunggulan yang ditawarkan dari panorama Pulau Manado Tua, Bunaken dan Siladen.

Ada pula keindahan matahari terbenam atau sunset apabila pengunjung ingin menghabiskan waktunya pada sore hari. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin liburan bersama pasangan ataupun teman-teman.

Ketua Pokdarwis Desa Wisata Budo, Fiki Singa (54) mengatakan, pengunjung Desa Wisata Budo masih didominasi oleh wisatawan lokal, terutama dari Kota Manado.

Berburu sunset di Desa Wisata Budo. (Foto: Kopong)

Namun, masih ada beberapa wisatawan mancanegara yang melawat ke Desa Wisata Budo. Salah satunya wisatawan dari Prancis, yang saat ini masih berlibur sejak seminggu lalu.

"Ini lah yang menjadi tantangan kami (untuk menghadirkan wisatawan asing lebih banyak),"ujar Fiki saat ditemui di lokasi, Kamis (10/8/2023) kemarin.

Fiki menegaskan wisata bahari ini lebih banyak dikunjungi para pengunjung pada sore hingga malam.

Para pelancong sengaja untuk memburu sunset di antara panorama pulau Manado Tua dan selanjutnya menikmati malam dengan dihiasai lampu-lampu yang berkelip di jembatan kawasan Desa Wisata Budo.

"Objek wisata ini bukan siang, tapi malam. Tamu mulai muncul jam 16.00 - 22.00 WITA. Kan sore itu ada sunset. Jadi, pengunjung buru sunset dan sampai malam juga ada lampu-lampu yang (menyala) bagus," ucap Fiki.