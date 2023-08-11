Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berburu Sunset di Desa Wisata Budo, Beneran Seindah Itu!

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:06 WIB
Berburu Sunset di Desa Wisata Budo, Beneran Seindah Itu!
A
A
A

DESA Wisata Budo, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi alam yang indah menjadi salah satu nilai lebihnya.

Wisata penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang ini tidak hanya dikenal dengan hutan mangrove-nya. Melainkan, ada keunggulan yang ditawarkan dari panorama Pulau Manado Tua, Bunaken dan Siladen.

Ada pula keindahan matahari terbenam atau sunset apabila pengunjung ingin menghabiskan waktunya pada sore hari. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin liburan bersama pasangan ataupun teman-teman.

Ketua Pokdarwis Desa Wisata Budo, Fiki Singa (54) mengatakan, pengunjung Desa Wisata Budo masih didominasi oleh wisatawan lokal, terutama dari Kota Manado.

Berburu sunset di Desa Wisata Budo. (Foto: Kopong)

Berburu sunset di Desa Wisata Budo. (Foto: Kopong)

Namun, masih ada beberapa wisatawan mancanegara yang melawat ke Desa Wisata Budo. Salah satunya wisatawan dari Prancis, yang saat ini masih berlibur sejak seminggu lalu.

"Ini lah yang menjadi tantangan kami (untuk menghadirkan wisatawan asing lebih banyak),"ujar Fiki saat ditemui di lokasi, Kamis (10/8/2023) kemarin.

Fiki menegaskan wisata bahari ini lebih banyak dikunjungi para pengunjung pada sore hingga malam.

Para pelancong sengaja untuk memburu sunset di antara panorama pulau Manado Tua dan selanjutnya menikmati malam dengan dihiasai lampu-lampu yang berkelip di jembatan kawasan Desa Wisata Budo.

"Objek wisata ini bukan siang, tapi malam. Tamu mulai muncul jam 16.00 - 22.00 WITA. Kan sore itu ada sunset. Jadi, pengunjung buru sunset dan sampai malam juga ada lampu-lampu yang (menyala) bagus," ucap Fiki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement