Pakai Kartu Kredit digibank di Mister Aladin Bisa Dapat Diskon Hotel & Pesawat sampai Rp350 Ribu Lho!

ASYIK, besok weekend nih! Waktunya cari promo liburan biar Anda nggak perlu menguras tabungan. Kebetulan, Mister Aladin punya promo khusus untuk Anda dengan diskon sampai dengan Rp350.000 kalau bayar pakai kartu kredit digibank.

Promonya berlaku untuk pemesanan tiket pesawat dan juga hotel. Menariknya, promo ini berlaku untuk semua rute penerbangan dan juga hotel, serta bebas periode terbang atau menginap!

BACA JUGA:

Tapi, promonya cuma berlaku setiap Rabu dan Jumat saja. Makanya, pastikan Anda meluangkan waktu di hari tersebut ya, supaya nggak kehabisan dan menyesal! Kapan lagi bisa dapat diskon sebesar itu kalau bukan sekarang!

Buat yang mau liburan ke luar kota, cocok banget nih ambil promo ini. Nggak perlu pusing lagi mikirin ongkos yang mahal maupun akomodasi penginapan selama berada di tempat tujuan.