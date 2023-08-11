Jadi Salah Satu Penyangga Jakarta, Ini Alasan Tangerang Dijuluki Kota 1.000 Industri

Kampung Bekelir, salah satu destinasi wisata di Kota Tangerang (Foto: IG/@yulitapratiwi89)

TANGERANG merupakan daerah yang masuk wilayah Tangerang Raya. Kota ini masuk dalam wilayah Provinsi Banten yang terletak tepat di sebelah barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan kota terbesar ketiga di Jabodetabek setelah Bekasi dan Depok.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, kota ini pertama kali diresmikan pada 28 Februari 1993.

Dalam sejarah, nama awal kota ini bukanlah Tangerang, melainkan Tanggerang. Dahulu, Tanggerang merupakan wilayah Belanda berdasarkan kesepakatan antara VOC dan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Abunashri Abdulkahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam perjalanan dari tahun ke tahun Kota Tangerang mengalami peningkatan baik dari infrastruktur, fasilitas, dan lainnya.

Bahkan Kota Tangerang dan Tangerang Raya masuk ke dalam kawasan metropolitan Jabodetabek.

Dikarenakan banyaknya perusahaan manufaktur dan industri, dan banyak perusahaan internasional yang mendirikan pabrik di kota ini.