HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Penampakan Panda yang Disewa Taman Safari Bogor dari China Rp3 Miliar per Tahun!

Antara , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:03 WIB
Inilah Penampakan Panda yang Disewa Taman Safari Bogor dari China Rp3 Miliar per Tahun!
Panda Cai Tao, koleksi satwa Taman Safari Bogor yang disewa dari China Rp3 miliar per tahun (Foto: ANTARA/M. Fikri Setiawan)
SEBANYAK dua ekor panda didatangkan langsung dari China. Hewan ikonik asal negeri tirai bambu itu menjadi koleksi satwa di Taman Safari Bogor yang diperoleh melalui kesepakatan sewa dengan pemerintah China seharga Rp3 miliar per tahun. Tak hanya itu, peminjaman hewan lucu ini juga melewati proses pengawasan ketat.

"China policy-nya itu melakukan sewa dan kontrol yang ketat, jadi kita sewa Rp3 miliar setahun," ungkap Board Member Taman Safari Indonesia, Agus Susanto, kepada media di Jakarta Aquarium Safari, Jakarta Barat, melansir ANTARA.

Sementara, Animal Curator Life and Science Taman Safari Bogor, Sharmi Prastiti mengatakan, sepasang panda bernama Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) bisa dibawa ke Indonesia setelah melewati tahap inspeksi dan serangkaian regulasi ketat dari pemerintah China.

Panda Cai Tao

Panda Cai Tao (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)

"Untuk mendapatkan giant panda itu bukan sesuatu hal yang mudah apalagi regulasi China itu sangat ketat untuk mendapatkan satwa tersebut dan hanya satu negara yang boleh mendapatkan dua ekor," ucap Sharmi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah China hanya mau menyewakan sepasang panda kepada beberapa negara terpilih yang telah melewati proses seleksi dan inspeksi.

Proses penyewaan panda lanjut Sharmi, dilakukan dengan skema antar pemerintah (G2G) Indonesia dan China di mana selain pihak kebun binatang, sejumlah instansi pemerintah terkait turut terlibat dalam inspeksi maupun persiapan pemindahan panda ke Indonesia.

"Inspeksinya saja lebih dari tiga kali dan dengan departemen yang berlainan. Ada dari departemen kesehatannya, dari departemen peternakannya, dari zoo-nya itu sendiri, terus ada dari taman nasional itu sendiri," ungkapnya.

Telusuri berita women lainnya
