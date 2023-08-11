Viral SD di NTT Suguhkan Pemandangan Cantik Manjakan Mata, Asyiknya Belajar Sambil Healing!

INDONESIA dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Belum lama sebuah sekolah dasar (SD) di NTT viral lantaran memiliki pemandangan indah membius mata.

Pemilik akun instagram @leo_edw membagikan momen dirinya saat berlibur di Kupang, NTT. Ia menemukan satu bangunan sekolah yang berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (mdpl).

“Ini adalah SD dengan view tercantik di Indonesia. Aku lagi ada di Sekolah Dasar Negeri Saenam, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kecamatan Nunkolo," ujar pria tersebut dalam videonya.

SD di NTT yang viral (Foto: Instagram/@leo_edw)

Sebelumnya, akun tersebut membagikan suasana depan sekolah yang sederhana. Bangunan sekolah tersebut juga bersebelahan dengan rumah adat setempat bernama Lapo.

Ia lantas ke arah belakang menuju toilet. Nah, dari belakang toilet itu terlihat pemandangan laut indah menakjubkan.

“Selamat datang di view sekolah dasar tercantik di Indonesia. Cuma di NTT,” tambahnya.

Si pemilik akun dibuat terkejut melihat keindahan belakang sekolah dasar yang sangat indah itu. “Bu, permisi mau ke toilet cari inspirasi' real wkwkkw,” tulis pria tersebut dalam keterangan videonya.