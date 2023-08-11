Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kuliner Sehat Pepes Bandeng Daun Singkong dan Pepaya Pete, Cocok untuk Menu Diet

Sholahudin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:07 WIB
Kuliner Sehat Pepes Bandeng Daun Singkong dan Pepaya Pete, Cocok untuk Menu Diet
Pepes bandeng daun singkong yang menggugah selera. (Foto: Sholahudin)
A
A
A

IKAN bandeng tanpa duri umumnya dimasak dengan cara digoreng atau dibakar. Namun, di tangan para siswi SMK di Kabupaten Mojokerto, ikan kaya nutrisi asam amino ini diolah dengan cara dikukus atau pepes bersama daun kemangi serta belimbing wuluh.

Perpaduan daun singkong dan pepaya, membuat pepes bandeng tanpa MSG dan minyak ini cocok untuk Anda yang tengah melakukan program diet.

Pepes bandeng tersebut dibuat dua varian, yaitu bandeng tanpa duri perpaduan daun singkong, dan pepes bandeng daun pepaya dengan pete yang tak terasa pahit di lidah.

Sebelum dimasak, ikan bandeng segar dibersihkan bagian dalamnya. Tak lupa satu persatu duri dicabut hingga bersih. Untuk membersihkan duri dibutuhkan ketelatenan tinggi.

pepes ikan

Pasalnya seluruh duri harus bersih agar bandeng bisa langsung dinikmati, tanpa harus khawatir duri akan tertelan jika dimakan.

Selain di sajikan di warung kantin sekolah, pepes bandeng buatan siswi SMK ini juga dijual di berbagai kalangan. Penjualan dilakukan secara on line dengan harga empat puluh ribu rupiah per kotak.

Halaman:
1 2
      
