HOME WOMEN FOOD

Resep Mie Setan ala Gacoan dari Chef Devina Hermawan, Enak dan Praktis!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:00 WIB
Resep Mie Setan ala Gacoan dari Chef Devina Hermawan, Enak dan Praktis!
Resep Mie Setan ala Gacoan (Foto: @hermawan_devina/Instagram)
A
A
A

MIE Gacoan yang viral dengan cita rasa pedas pastinya tak bakal bisa ditolak oleh foodies. Apalagi pencinta mie, hidangan ini pastinya selalu menggugah selera. 

Disukai banyak orang karena tekstur dan cita rasa mie yang enak, outlet mie gacoan di Tebet maupun Depok tak pernah sepi pengunjung. Bahkan, antriannya kadang sampai mengular.

Daripada repot-repot mengantri, kamu bisa lho membuat mie setan ala gacoan dengan resep dari chef Devina Hermawan berikut ini yang diunggah di channel YouTube pribadinya. 

Mie Setan ala Gacoan

Bahan:

300 gr mie basah ukuran kecil

Daun bawang cung, iris Kulit pangsit goreng

Bahan ayam:

250 gr dada ayam filet

2 siung bawang putih

1 sdt garam

1 sat gula

1 sdt kaldu bubuk

¼ sdt merica

      
