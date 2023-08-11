Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Asal-usul Tahu Bulat, Jajanan Kaki Lima Indonesia yang Go International

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |10:00 WIB
Asal-usul Tahu Bulat, Jajanan Kaki Lima Indonesia yang Go International
Tahu Bulat (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAJANAN kali lima tahu bulat tengah jadi perbincangan di media sosial. Sebab salah satu akun di Twitter @orangbiasamales membagikan video penjual tahu bulat ada di Jepang.

Dalam video itu terlihat mobil pick up berwarna putih berkeliling komplek dengan suara speaker yang khas. Di mobil itu juga terdapat peralatan seperti mesin layaknya mobil penjual tahu bulat.

Tahu Bulat

"Tahu bulat sudah tersedia di Jepang,” tulis keterangan video itu, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

Pria yang merekam video itu tak kuasa menahan tawanya ketika mendengar suara penjual tahu bulat di speaker. Suara penjual tahu bulat itu mengingatkannya seperti di Indonesia.

Dari video itu, terbukti bahwa tahu bulat sudah go internasional. Nah untuk itu, kamu perlu tahu nih asal usul tahu bulat.

Dilansir dari berbagai sumber, tahu bulat merupakan jajanan kali lima yang jadi favorit banyak orang. Seperti namanya, tahu ini memiliki bentuk bulat dan isian kopong.

Tahu Bulat

Bisanya tahu bulat dijajakan berkeliling menggunakan mobil bak terbuka dan dijual dengan harga Rp500.

“Tahu bulat digoreng dadakan, lima ratusan,” begitulah suara speaker dari mobil bak terbuka yang berkeliling menjual tahu bulat.

Namun ada beberapa versi lain tentang asal usul tahu bulat. Ternyata camilan cita rasa gurih ini berasal dari komoditas petani salak di Kecamatan Cineam dan Karangjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
