HOME WOMEN FOOD

5 Sajian Anti Mainstream Berbahan Dasar Keju California, Ada yang Pakai Bumbu Rendang!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:30 WIB
5 Sajian Anti Mainstream Berbahan Dasar Keju California, Ada yang Pakai Bumbu Rendang!
Sajian anti mainstream berbahan dasar keju California, (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

KULINER berbahan dasar keju saat ini sudah sangat mudah ditemukan di Indonesia. Biasanya, kerap ditemukan di beberapa sajian makanan western atau bahkan makanan khas Korea.

Namun, tidak banyak yang tahu, bahwa ada beberapa negara yang memiliki kualitas keju terbaik. Salah satunya yakni keju California, yang selain memiliki banyak variasi dan pilihan, keju california juga punya kelas-kelasnya loh!

Ada sekitar lebih dari 250 varian dan gaya keju serta sekira 100 varian bumbu dan aroma. Dengan ragam varian tersebut, tak heran, banyak berbagai kuliner yang bisa dibuat dengan bahan dasar keju satu ini, termasuk yang anti mainstream.

Tidak melulu dijadikan bahan baku tambahan untuk pizza, hamburger, hingga pasta, keju California juga bisa dikreasikan menjadi kuliner  ‘fancy’ dengan cita rasa yang ‘rich. Apa saja itu? Berikut diantaranya, seperti yang didemonstrasikan oleh Chef Barbara Alexander dalam acara Exclusive California Institute of Amerika (CIA), di Hotel The Westin, Jumat, (11/8/2023).

1. Orange Creamsicle with Cheese Foam

Bagi yang bosan menikmati susu dengan rasa yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba minuman satu ini. Perpaduan susu sapi segar dengan jus jeruk serta topping krim keju california, menjadikan minuman satu ini tak hanya memanjakan lidah, namun juga segar di mulut.

(Foto: MPI/ Wiwie)

2. Rendang Grilled Cheese

Nah, kalau sajian satu ini adalah sajian sandwich dengan cita rasa yang agak antimainstream. Pasalnya, sandwich dengan isian potongan kentang panggang ini dipadukan dengan bumbu rendang, dan beberapa potong keju toma California.

(Foto: MPI/ Wiwie)

