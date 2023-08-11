Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Tahu Bulat Indonesia Mendunia Sampai ke Jepang, Videonya Bikin Heboh Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:00 WIB
Viral Tahu Bulat Indonesia Mendunia Sampai ke Jepang, Videonya Bikin Heboh Netizen
Tahu bulat dijual keliling di Jepang (Foto: Twitter/@orangbiasamales)
A
A
A

TAHU bulat merupakan salah satu kudapan asal Indonesia yang disukai lidah masyarakat Tanah Air. Seperti namanya, tahu berbentuk bulat ini memiliki rasa gurih dan nikmat.

Tahu bulat biasanya dijajakan dengan mobil pick up, bersama dengan penjual yang menggorang tahu di mobil tersebut. Salah satu yang menjadi ciri khas ialah suara speaker yang menyebut nama tahu bulat saat berjualan.

Namun, bagaimana jadinya bila makanan yang populer di Tanah Air ini tiba-tiba muncul di Jepang? Seperti yang tengah viral baru-baru ini.

Tahu Bulat Go Internasional

Beredar sebuah video mobil yang diduga berjualan tahu bulat di Jepang. Video tersebut viral usai diunggah akun Twitter, @orangbiasamales.

“Tahu bulat sudah tersedia di Jepang,” tulis keterangan video itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (11/8/2023).

Dalam video tersebut, nampak sebuah mobil pick up berwarna putih diisi dengan peralatan seperti mesin layaknya mobil penjual tahu bulat. Terdengar pula suara seperti speaker dengan suara khas penjual tahu bulat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/298/2862785/asal-usul-tahu-bulat-jajanan-kaki-lima-indonesia-yang-go-international-SYXxUS21A7.jpg
Asal-usul Tahu Bulat, Jajanan Kaki Lima Indonesia yang Go International
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/19/298/2347313/yuk-bikin-kreasi-tahu-bulat-lumer-dijamin-enak-dan-gurih-mtoCLjlWc0.jpg
Yuk Bikin Kreasi Tahu Bulat Lumer, Dijamin Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/27/298/1602833/enggak-perlu-beli-di-rumah-juga-bisa-bikin-tahu-bulat-dadakan-GXC9Uw6nx4.jpg
Enggak Perlu Beli! di Rumah Juga Bisa Bikin Tahu Bulat Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185859//olla-4F9h_large.jpg
Potret Seksi Olla Ramlan Liburan Bareng Pacar Brondong, Netizen Langsung Istigfar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811//dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement