Viral Tahu Bulat Indonesia Mendunia Sampai ke Jepang, Videonya Bikin Heboh Netizen

TAHU bulat merupakan salah satu kudapan asal Indonesia yang disukai lidah masyarakat Tanah Air. Seperti namanya, tahu berbentuk bulat ini memiliki rasa gurih dan nikmat.

Tahu bulat biasanya dijajakan dengan mobil pick up, bersama dengan penjual yang menggorang tahu di mobil tersebut. Salah satu yang menjadi ciri khas ialah suara speaker yang menyebut nama tahu bulat saat berjualan.

Namun, bagaimana jadinya bila makanan yang populer di Tanah Air ini tiba-tiba muncul di Jepang? Seperti yang tengah viral baru-baru ini.

Beredar sebuah video mobil yang diduga berjualan tahu bulat di Jepang. Video tersebut viral usai diunggah akun Twitter, @orangbiasamales.

“Tahu bulat sudah tersedia di Jepang,” tulis keterangan video itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (11/8/2023).

Dalam video tersebut, nampak sebuah mobil pick up berwarna putih diisi dengan peralatan seperti mesin layaknya mobil penjual tahu bulat. Terdengar pula suara seperti speaker dengan suara khas penjual tahu bulat.