6 Bakso Termahal di Jakarta hingga Dijuluki Sultan, Enaknya Juara!

BAKSO termasuk ke dalam jajanan kaki lima yang paling mudah ditemui di Indonesia. Tidak hanya di kota besar, di desa pun banyak penjual bakso keliling atau bakso yang masih dipikul

Di Jakarta banyak sekali restoran yang menghidangkan bakso dengan varian harga. Pada umumnya bakso dijual dengan harga belasan ribu. Namun, ada beberapa restoran menyediakan menyuguhkan bakso kualitas terbaik dengan harga puluhan hingga mencapai ratusan ribu.

Berikut 6 Bakso ‘Sultan’ paling mahal di Jakarta yang dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (11/08/2023).

1. Bakso Solo Samrat

(Foto: Instagram/@eatlikefaiq)

Bakso ini sudah memiliki beberapa cabang di Jakarta. Cabang restoran ini bisa dijumpai di kawasan Karet, Tanjung Duren, Mangga Besar, atau Kembangan. Cita rasa kuah kaldu serta rasa baksonya yang sangat dominan dagingnya menjadi ciri khas bakso solo Samrat.

Harga satu porsi bakso tenis rusuk, yaitu bakso berukuran besar dengan iga sapi di sini, harganya mencapai lebih dari Rp 60.000. Meskipun tergolong mahal banyak sekali penikmat kuliner mengunjungi tempat ini dikarenakan terjamin kualitasnya.

2. Afung Baso Sapi Asli

(Foto: Instagram/@basoafung)

A Fung Baso Sapi Asli atau yang lebih dikenal Bakso Afung merupakan salah satu restoran yang menjual bakso sapi terkemuka di Jakarta. Hingga detik ini, Bakso A Fung memiliki cabang resto yang tersebar di berbagai lokasi, mulai dari Seaworld Ancol, Ocean Dream Samudra Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), AEON Mall BSD City, Balekota Mall, Summarecon Mall Serpong, Supermall Karawaci, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Depok, Karawang, Purwakarta, Surabaya, hingga Bali.

Karena diklaim menggunakan daging sapi asli, tak heran jika harga Bakso Afung dipatok lebih mahal dibandingkan bakso biasa dengan campuran ayam. Harga satu porsi bakso A Fung bisa mencapai Rp72.000.

3. Bakso Akiaw 99

(Foto: Instagram/@jktfoodpoint)

Lokasi Bakso Akiaw 99 bisa ditemui di Kawasan Barat dan Jakarta Pusat daerah Mangga Besar. Pilihan bakso halus, bakso urat, kikil, babat, dan daging sapinya sangat nikmat rasanya.

Ada sensasi gurih, rasa manis dari daging sapi, serta segarnya daun wan sui yang berlimpah. Agar makin kenyang, kalian bisa menyantap Bakso Akiaw dengan pilihan mie, seperti kwetiau, bihun, atau mie kuning. Harga satu porsinya sekitar Rp40.000 – Rp50.000. tergolong cukup mahal, tapi wajib untuk dicoba.