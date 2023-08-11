Marathon Nonton Drakor, 8 Camilan Korea Ini Cocok untuk Menemani

DRAMA Korea memang kerap dilakukan banyak orang untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Nah, bagi kalian yang sudah berencana untuk marathon Drakor akhir pekan ini.

Nonton drama Korea memang makin nikmat sambil ngemil. Biar lebih mantap lagi, tidak ada salahnya menyediakan camilan ala Korea yang menggugah selera.

Apalagi jika camilan ala Korea yang kamu santap tiba-tiba muncul dalam drakor, rasanya seperti makin dekat dengan para idola! Berikut ini ada 8 rekomendasi camilan yang bisa kamu siapkan sebelum fokus menyaksikan episode drakor terbaru.

Kimchijeon

Korea identik dengan Kimchi. Jika biasanya makanan dengan cita rasa asam dan pedas ini menjadi pendamping suatu hidangan, Kimchijeon menawarkan sensasi berbeda menyantap kimchie dalam bentuk camilan.

Pada dasarnya, Kimchijeon ini seperti pancake berbahan dasar Kimchi. Lidah orang Indonesia mungkin akan menyebutnya mirip dengan bakwan. Hanya saja, isian sayurnya berasal dari Kimchi.

Eomuk

Eomuk ini merupakan camilan ala Korea terbuat dari ikan. Teksturnya persis seperti fishcake, lembut saat dikunyah. Paling nikmat, Eomuk ini disantap saat musim dingin. Biasanya Eomuk memang disajikan bersama kuah hangat yang terasa gurih.

Dakgangjeong

Kalau di Indonesia, kuliner berbahan ayam cocoknya memang disantap bersama nasi. Tapi di Korea, ayam justru menjadi camilan. Salah satunya yang bisa jadi teman nonton drakor ada Dakgangjeong. Camilan satu ini berupa ayam tepung yang digoreng kemudian dibalut saus dengan cita rasa pedas manis.

Bungeoppang

Pecinta manis bisa memilih Bungeoppang sebagai camilan ala Korea untuk nonton drakor. Uniknya, waffle satu ini berbentuk ikan. Seringkali Bungeoppang diisi dengan pasta kacang merah, namun ada juga yang menggunakan filling custard.