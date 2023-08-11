Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Makanan khas Indonesia seperti Soto dan Pecel Sangat Terkenal di Suriname?

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:50 WIB
Kenapa Makanan khas Indonesia seperti Soto dan Pecel Sangat Terkenal di Suriname?
Ilustrasi Makanan Soto (Foto: Healthline)
BEBERAPA alasan makanan Khas Indonesia seperti soto dan pecel sangat terkenal di Suriname. Sebagai informasi, beberapa makanan asal Indonesia ini sudah tidak asing lagi bagi lidah warga Suriname.

Hal ini dikarenakan sejarah zaman dahulu yang membuat makanan khas Indonesia sudah diterima oleh mereka. Nah untuk mengetahuinya, berikut sejarah lengkap serta asal mula alasan kenapa makanan khas Indonesia seperti soto dan pecel sangat terkenal di Suriname:

Melansir dari website Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa Republik Suriname merupakan sebuah negara wilayah koloni belanda yang pertama kali dieksplorasi oleh orang spanyol pada tahun 1449. Suriname yang sebelumnya disebut sebagai Guyana Belanda mendapatkan kemerdekaannya pada 25 November 1975.

Soto

Pasca kemerdekaan, penduduk negara Suriname ini lantas didominasi oleh beberapa etnis, seperti etnis Maroon yang berasal dari Afrika, etnis creole (kulit putih dan kulit hitam) serta etnis Jawa yang berbondong-bondong datang pada tahun 1890 hingga tahun 1939.

Oleh karena itu, masyarakat Suriname didominasi oleh banyak orang Jawa hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dari berbagai keunikan di sana, yaitu populernya penyanyi Didi Kempot hingga makanan khas Indonesia seperti Soto dan Pecel yang sangat terkenal.

