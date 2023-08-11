Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 OOTD Hijab Monokrom ala Olla Ramlan, Stylish dan Elegan

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |07:00 WIB
5 OOTD Hijab Monokrom ala Olla Ramlan, Stylish dan Elegan
Olla Ramlan. (Foto: Instagram/@ollaramlan)
A
A
A

OOTD Hijab Olla Ramlan kerap dijadikan inspirasi hijaber karena stylish dan kekinian. Ditunjang dengan tubuh ideal, penampilan Olla Ramlan yang berusia 43 tahun terlihat masih seperti ABG.

Salah satunya saat Olla Ramlan tampil dengan OOTD hijab monokrom. Penampilan Olla terlihat semakin stylish dan elegan. OOTD Hijab Olla Ramlan ini bisa dijadikan inspirasi Anda untuk tampil mencuri perhatian. 

Berikut OOTD monokrom ala Olla Ramlan yang stylish dan elegan dirangkum dari Instagram pribaidnya, Minggu (13/8/2023). 

1. Style Cardigan

Olla Ramlan

Tampak pada postingan tersebut Olla Ramlan memadukan OOTD cardigan yang berwarna coklat dengan baju serta celana bewarna hitam. Penampilannya terlihat sederhana, namun tetap berkelas.

2. Sport style

Olla Ramlan

Tampilan style olahraga Olla ramlan tak kalah keren. Perpaduan antara jaket berwarna abu-abu dan pakaian training berwarna hitam membuat fashion look Olla semakin elegan. Gayanya makin kece dengan memakai aksesori topi dan kacamata hitam.

3. Street Style

Olla Ramlan

Fashion street style yang digunakan Olla Ramlan ini cocok untuk hangout atau jalan-jalan,. Meski terlihat santai, tetapi Olla tetap fashionable. Dia menggunakan kerudung pashmina warna grey dipadukan dengan jaket dan celana denim serta baju berwarna putih.

Halaman:
1 2
      
