Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Casual ala Syahnaz Sadiqah, Mama Muda yang Cantik dan Stylish

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:00 WIB
5 Gaya Casual ala Syahnaz Sadiqah, Mama Muda yang Cantik dan Stylish
Syahnaz Sadiqah (Foto: @syahnazs/Instagram)
A
A
A

SYAHNAZ Sadiqah menjadi salah satu artis Tanah Air yang kerap menjadi sorotan netizen karena memiliki selera fashion yang keren. Salah satunya kala istri Jeje Govinda tersebut tampil dengan outfit casual.

Outfit casual Syahnaz terlihat santai dan simple sehingga nyaman untuk melakukan beragam aktivitas. Walaupun demikian, outfit casual ini tetap membuat Syahnaz sangat fashionable.

Berikut ini 5 OOTD casual ala Syahnaz Sadiqah yang dikutip dari Instagram @syahnazs, Sabtu (12/8/2023).

1. Padukan short pants dengan vest rajut

Syahnaz Sadiqah

Pada outfit pertama, penampilan Syahnaz terlihat sangat menarik karena menggunakan pakaian berwarna cerah. Syahnaz memadukan short pants berwarna fuchsia dengan vest rajut orange dengan motif abstrak berwarna kuning.

2. Padukan kulot jeans dengan crewneck

Syahnaz Sadiqah

Syahnaz terlihat cantik dalam balutan crewneck perpaduan biru dan putih dengan gambar singa di bagian depannya. Atasan ini dia padukan dengan kulot jeans yang sangat berbeda dari yang ada pada umumnya.

Sebab, sebagian bawah kulot tersebut dilipat ke atas sehingga memberikan kesan unik pada jeans tersebut. Dengan outfit casual ini, Syahnaz terlihat menggunakan sneakers berwarna biru dan putih.

3. Tampil dengan jumpsuit jeans

Syahnaz Sadiqah

Outfit ketiga Syahnaz ini sangat simple karena hanya menggunakan jumpsuit jeans. Jumpsuit ini memiliki model bagian lengan dan kaki tertutup, sehingga outfit ini bisa dicoba oleh kamu yang berhijab maupun tidak.

Untuk tampilan yang lebih stylish, dia menambahkan ikat pinggang berwarna hitam. Selain itu, Syahnaz pun memakai sneaker biru yang matching dengan tas jinjingnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/612/2874132/4-potret-kembali-mesra-jeje-govinda-dengan-syahnaz-pasca-drama-perselingkuhan-FPrYYyLCmx.jpg
4 Potret Kembali Mesra Jeje Govinda dengan Syahnaz Pasca Drama Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/194/2874077/5-potret-keluarga-ritchie-ismail-dan-syahnaz-sadiqah-harmonis-bersama-anak-anak-NvqnPLJaHu.jpg
5 Potret Keluarga Ritchie Ismail dan Syahnaz Sadiqah, Harmonis Bersama Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/611/2868073/potret-terbaru-syahnaz-sadiqah-tetap-berkelas-dengan-ekspresi-centil-VvtHezZEsY.jpg
Potret Terbaru Syahnaz Sadiqah, Tetap Berkelas dengan Ekspresi Centil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/194/2838257/5-pesona-syahnaz-sadiqah-mama-muda-2-anak-dengan-body-goals-memikat-3Y6Gxv0aWA.jpg
5 Pesona Syahnaz Sadiqah, Mama Muda 2 Anak dengan Body Goals Memikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/612/2837487/potret-rumah-syahnaz-sadiqah-dan-jeje-gaya-modern-minimalis-tIm2fpnzFK.JPG
Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Gaya Modern Minimalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/194/2836600/6-potret-ganteng-jeje-govinda-hot-daddy-suami-syahnaz-sadiqah-QzerK1NAeb.jpg
6 Potret Ganteng Jeje Govinda, Hot Daddy Suami Syahnaz Sadiqah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement