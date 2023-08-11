5 Gaya Casual ala Syahnaz Sadiqah, Mama Muda yang Cantik dan Stylish

SYAHNAZ Sadiqah menjadi salah satu artis Tanah Air yang kerap menjadi sorotan netizen karena memiliki selera fashion yang keren. Salah satunya kala istri Jeje Govinda tersebut tampil dengan outfit casual.

Outfit casual Syahnaz terlihat santai dan simple sehingga nyaman untuk melakukan beragam aktivitas. Walaupun demikian, outfit casual ini tetap membuat Syahnaz sangat fashionable.

Berikut ini 5 OOTD casual ala Syahnaz Sadiqah yang dikutip dari Instagram @syahnazs, Sabtu (12/8/2023).

1. Padukan short pants dengan vest rajut

Pada outfit pertama, penampilan Syahnaz terlihat sangat menarik karena menggunakan pakaian berwarna cerah. Syahnaz memadukan short pants berwarna fuchsia dengan vest rajut orange dengan motif abstrak berwarna kuning.

2. Padukan kulot jeans dengan crewneck

Syahnaz terlihat cantik dalam balutan crewneck perpaduan biru dan putih dengan gambar singa di bagian depannya. Atasan ini dia padukan dengan kulot jeans yang sangat berbeda dari yang ada pada umumnya.

Sebab, sebagian bawah kulot tersebut dilipat ke atas sehingga memberikan kesan unik pada jeans tersebut. Dengan outfit casual ini, Syahnaz terlihat menggunakan sneakers berwarna biru dan putih.

BACA JUGA: 5 Potret Manis Marion Jola Selfie Pakai Halter Tanktop Bikin Netizen Terpesona

3. Tampil dengan jumpsuit jeans





Outfit ketiga Syahnaz ini sangat simple karena hanya menggunakan jumpsuit jeans. Jumpsuit ini memiliki model bagian lengan dan kaki tertutup, sehingga outfit ini bisa dicoba oleh kamu yang berhijab maupun tidak.

Untuk tampilan yang lebih stylish, dia menambahkan ikat pinggang berwarna hitam. Selain itu, Syahnaz pun memakai sneaker biru yang matching dengan tas jinjingnya.