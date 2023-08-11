Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Oklin Fia Pamerkan Body Goals Pakai Kebaya Merah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:31 WIB
Potret Oklin Fia Pamerkan Body Goals Pakai Kebaya Merah
Oklin Fia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Oklin Fia memang dikenal oleh netizen sebagai seleb TikTok, yang membuat konten seputar traveling, olah raga, bahkan musik rap. Tapi, belakangan ini dia memicu amarah netizen dengan sebuah kontennya.

Ini lantaran Oklin Fia membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan seorang pria. Netizen dibuat geram karena Oklin dianggap seolah mencoreng makna hijab.

Terlepas dari konten tersebut Oklin Fia selama ini memang dikenal kerap memamerkan lekuk tubuhnya Instagram. Ini lantaran penampilan yang memakai hijab, namun dengan busana ketat membentuk lekuk tubuh. Berikut potretnya yang kerap jadi sorotan dirangkum dari Instagram @oklinfia.

Oklin Fia

Seperti foto Oklin yang memakai kebaya merah dengan pashmina warna senada. Dia memadukannya dengan rok batik dan kain kuning yang dililit di pinggagnya. Memakai kebaya model slim, penampilan Oklin menjadi terkesan seksi.

Tapi, bukan hanya foto-foto itu saja, Oklin juga membuat konten olah raga. Dia pun sering menyuguhkan berbagai tips memakai peralatan olah raga seperti dumble maupun barble. Selain itu, dia juga memberikan tips kebugaran untuk nge-gym.

Baca Selengkapnya: 5 Potret Oklin Fia yang Viral Gegara Konten Jilat Es Krim di Depan Kemaluan Pria

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Topik Artikel :
Artis Tiktok Oklin Fia Selebgram
