Potret Oklin Fia Pamerkan Body Goals Pakai Kebaya Merah

SOSOK Oklin Fia memang dikenal oleh netizen sebagai seleb TikTok, yang membuat konten seputar traveling, olah raga, bahkan musik rap. Tapi, belakangan ini dia memicu amarah netizen dengan sebuah kontennya.

Ini lantaran Oklin Fia membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan seorang pria. Netizen dibuat geram karena Oklin dianggap seolah mencoreng makna hijab.

Terlepas dari konten tersebut Oklin Fia selama ini memang dikenal kerap memamerkan lekuk tubuhnya Instagram. Ini lantaran penampilan yang memakai hijab, namun dengan busana ketat membentuk lekuk tubuh. Berikut potretnya yang kerap jadi sorotan dirangkum dari Instagram @oklinfia.

Seperti foto Oklin yang memakai kebaya merah dengan pashmina warna senada. Dia memadukannya dengan rok batik dan kain kuning yang dililit di pinggagnya. Memakai kebaya model slim, penampilan Oklin menjadi terkesan seksi.

Tapi, bukan hanya foto-foto itu saja, Oklin juga membuat konten olah raga. Dia pun sering menyuguhkan berbagai tips memakai peralatan olah raga seperti dumble maupun barble. Selain itu, dia juga memberikan tips kebugaran untuk nge-gym.

(Martin Bagya Kertiyasa)