7 Potret Wika Salim Manggung Kenakan Setelan Batik Mini Bikin Salfok

WIKA Salim salah satu pedangdut yang namanya sedang naik daun. Tak heran bila wajahnya kerap muncul di layar kaca dengan mengisi berbagai acara.

Tak hanya itu, Wika juga sering diundang untuk acara-acara off air. Penampilannya di atas panggung selalu sukses mencuri perhatian.

Seperti baru-baru ini Wika mengunggah fotonya saat manggung. Dia tampil memukau memakai batik dengan potongan terbuka yang membuatnya terlihat makin stylish dan seksi.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim, Sabtu (12/8/2023).

1. Pakai batik





Pedangdut asal Bogor ini nampak stunning memakai setelan outfit batik warna pink two piece yang terdiri dari halter top, celana pendek, dan aksen manset. Di foto ini dia pose tersenyum sambil memegang mic kesayangannya. Gayanya stylish banget yah?

"Cantik banget sih mba Wika Salim dan bodynya mba Wika Salim sexy," kata @yoseph***

"Batiknya bagus," tambah @titihop***

2. Pamer ketiak





Penampilan Wika Salim di atas panggung tentu saja sangat memukau. Dia juga tak segan menampilkan goyangannya mautnya untuk menghibur para penonton.

Seperti di foto ini dia tertangkap kamera sambil joget dengan kedua tangannya yang diangkat. Netizen justru salfok dengan ketiak mulusnya yang dia pamerkan.

“Ketiaknya always tampil,” komen @diksrac***

“Ketiaknya bersih dan glowing,” tambah @onri***

3. Dada terekspos





Bukan Wika Salim namanya kalau tidak tampil dengan balutan busana yang menggoda. Seperti di foto ini dia memakai batik potongan terbuka dengan model halter. Dia pun tak segan memamerkan area bahu dan dadanya yang mulus dan glowing.

4. Memukau di atas panggung





Penampilan Wika salim di atas panggung tentunya tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil membuat penonton terhibur dengan suaranya yang bagus dan penampilannya yang menggoda.

Gaya outfitnya yang kece juga diikuti dengan model rambut pendek model curly dan makeup tebal. Aura cantik Wika begitu terpancar.