3 Potret Safa Attamimi, Ramai Jadi Perbincangan

POTRET Safa Attamimi kini menjadi buruan netizen. Orang banyak dibuat penasaran sejak kasus kontes kecantikan yang mencuat beberapa waktu lalau.

Safa Attamimi diketahui merupakan COO atau Chief Operating Office PT Capella Swastika Karya. Dia berasal dari Gorontalo dan merupakan lulusan Universitas Tarumanegara.

Potret Safa Attamimi

1. Foto bersama Poppy Capella

Safa Attamimi yang memakai kaus hitam nampak duduk santai bersama Poppy Capella, National Director Miss Universe Indonesia. Keduanya nampak kompak, bahkan dalam keterangan Instagram @poppycapella tertera tulisan 'Fmily'.

2. Blazer putih