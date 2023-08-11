Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Raline Shah Kenakan Kebaya Encim Cantiknya Minta Ampun, Senyumnya Bikin Meleleh!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:00 WIB
4 Potret Raline Shah Kenakan Kebaya Encim Cantiknya Minta Ampun, Senyumnya Bikin Meleleh!
Raline Shah (Foto: Instagram/@ralineshah)
A
A
A

PENAMPILAN cantik Raline Shah dalam balutan kebaya encim mencuri perhatian baru-baru ini. Tepatnya saat Raline ikut melenggang di runway Istana Berkebaya yang digelar di Istana Merdeka, baru-baru ini.

Acara tersebut merupakan salah satu dari sekian rangkaian yang diadakan untuk menyambut HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Lantas, seperti apa penampilan cantik Raline Shah dalam balutan kebaya encim masa kini? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @ralineshah, Jumat  (11/8/2023).

1. Tampil manis dengan kebaya encim transparan

Raline Shah

Dalam potret ini, bisa terlihat jelas penampilan Raline Shah secara keseluruhan. Ia tampak tampil manis dalam balutan kebaya encim transparan berwarna beige yang dipadukan dengan dalaman korset berwarna senada.

Kebaya tersebut tampak memiliki detail motif bunga mekar berwarna ungu, lengkap dengan dedaunan hijau, di bagian ujung kebaya. Kebaya tersebut tampak berpadu indah dengan kain batik dengan perpaduan berbagai warna nan cerah.

2. Potret cantik di samping Jokowi

Raline Shah

Dalam kesempatan tersebut, Raline Shah tampak tak lupa berfoto dengan Presiden Jokowi. Ia terlihat berdiri di sebelah orang nomor satu di Indonesia itu bersama Andien Aisyah.

Raline lantas melempar ekspresi senyum manisnya, disusul dengan eskpresi serupa dari Jokowi dan Andien.

3. Kompak pakai kebaya encim

Raline Shah

Tak sendirian, di momen itu, Raline Shah juga tampak kompak mengenakan kebaya encim bersama beberapa artis lain. Sebut saja Tissa Biani, Shareefa Daanish, dan Andien Aisyah.

Meski sama-sama cantik, penampilan Raline Shah tampak paling mencuri perhatian dengan senyumnya yang ekspresif.

Halaman:
1 2
      
