5 Pesona Amanda Manopo di Pemotretan Terbaru Panen Pujian, Cantiknya bak Bidadari Tak Bersayap

PENAMPILAN Amanda Manopo tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Pesona artis berusia 23 tahun ini nyaris selalu mengundang decak kagum banyak orang.

Seperti penampilannya dalam pemotretan terbaru dengan fotografer andal Fandy Susanto. Dalam pemotretan itu, dia mengusung tema glam look dengan dekorasi floral bak di taman.

Penasaran seperti apa potret Amanda Manopo saat jalani pemotretan? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023).

1. Tampil glam look

Amanda Manopo tampil stunning saat jalani pemotretan. Dia memakai one shoulder dress. Dress perpaduan warna hitam dan gold itu memiliki aksen belahan tinggi di area pahanya, sehingga dia terlihat makin seksi.

2. Pamer body goals





Memakai dress dengan model terbuka, Amanda Manopo juga seakan memamerkan body goalsnya. Dia pose bertolak pinggang sambil menunjukkan paha mulusnya.

Pada penampilannya ini, Amanda juga styling rambutnya dengan model disanggul dan diberi aksen poni depan. Gayanya elegan abis!

3. Pose setengah rebahan





Pada foto lainnya, Amanda nampak pose setengah rebahan. Dia pose dengan wajah datar ke arah kamera. Wajahnya terlihat memesona dengan makeup tebal berwarna nude. Di foto ini seakan dia sedang bersandar di taman dengan rerumputan dan bunga di sekitarnya.