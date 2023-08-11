Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Pesona Amanda Manopo di Pemotretan Terbaru Panen Pujian, Cantiknya bak Bidadari Tak Bersayap

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:00 WIB
5 Pesona Amanda Manopo di Pemotretan Terbaru Panen Pujian, Cantiknya bak Bidadari Tak Bersayap
Amanda Manopo (Foto: Instagram/@ichanvirgo_new)
A
A
A

PENAMPILAN Amanda Manopo tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Pesona artis berusia 23 tahun ini nyaris selalu mengundang decak kagum banyak orang. 

Seperti penampilannya dalam pemotretan terbaru dengan fotografer andal Fandy Susanto. Dalam pemotretan itu, dia mengusung tema glam look dengan dekorasi floral bak di taman.

Penasaran seperti apa potret Amanda Manopo saat jalani pemotretan? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (11/8/2023).

1. Tampil glam look

Amanda Manopo

Amanda Manopo tampil stunning saat jalani pemotretan. Dia memakai one shoulder dress. Dress perpaduan warna hitam dan gold itu memiliki aksen belahan tinggi di area pahanya, sehingga dia terlihat makin seksi.

2. Pamer body goals

Amanda Manopo

Memakai dress dengan model terbuka, Amanda Manopo juga seakan memamerkan body goalsnya. Dia pose bertolak pinggang sambil menunjukkan paha mulusnya.

Pada penampilannya ini, Amanda juga styling rambutnya dengan model disanggul dan diberi aksen poni depan. Gayanya elegan abis!

3. Pose setengah rebahan

Amanda Manopo

Pada foto lainnya, Amanda nampak pose setengah rebahan. Dia pose dengan wajah datar ke arah kamera. Wajahnya terlihat memesona dengan makeup tebal berwarna nude. Di foto ini seakan dia sedang bersandar di taman dengan rerumputan dan bunga di sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483/amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098760/potret_cantik_amanda_manopo_pose_di_pohon_natal_tampil_seksi_pakai_dress-S7CF_large.jpg
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074211/amanda_manopo-rRhX_large.jpg
Amanda Manopo Ikuti Tren Viral Labubu, Gantungannya Malah Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071674/amanda_manopo-a3l4_large.jpg
Potret Terbaru Amanda Manopo Pakai Bandeau, Pamer Lengan Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/612/3007775/potret-amanda-manopo-tampil-dengan-bibir-merah-merona-pakai-kemeja-semi-transparan-BGgLBKki5I.jpg
Potret Amanda Manopo Tampil dengan Bibir Merah Merona, Pakai Kemeja Semi Transparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement