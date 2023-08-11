Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gantengnya Nam Da Reum Pakai Kemeja Hitam, Bikin Fans Lunglai

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:30 WIB
Gantengnya Nam Da Reum Pakai Kemeja Hitam, Bikin Fans Lunglai
Potret ganteng Nam Da Reum, (Foto: Instagram @namdareum_mom)
A
A
A

AKTOR muda Nam Da Reum kembali jadi perbincangan para netizen dan penggemar, terutama di Korea Selatan. Hal ini seiring dengan selesainya aktor tampan tersebut menunaikan tugas wajib militernya baru-baru ini.

Ya, baru berusia 21 tahun, aktor bintang Boys Over Flower tersebut sudah selesai bertugas menjadi tentara. Kembali muncul di hadapan publik usai wamil, lewat Instagram pribadinya, Nam Da Reum kembali menyapa para penggemar setianya lewat foto-foto dirinya tampak begitu tampan dengan outfit simpel serba hitam.

 BACA JUGA:

Penasaran kan? Berikut empat potret tampan Nam Da Reum dengan OOTD serba hitam, dihimpun dari Instagram @namdareum_mom, Jumat (11/8/2023)

1. Pose candid: Nam Da Reum tampak sangat memikat, wajah tampannya ia pamerkan kali ini lewat pose candid. Potretnya kali ini juga menunjukkan lekuk lehernya yang menggoda para penggemar! “Baby boy become handsome man,” kata @nit***

 

2. Manly: Tampil gagah dengan kemeja hitam lengan digulung sampai siku, Nam Da Reum terlihat manly. Foto yang agak blur saja tidak mengurangi aura maskulin aktor yang sudah berkarir sejak kecil satu ini. “Astaga dragon ..cakep banget habis wamil,” seru @mar***

 BACA JUGA:

 

Halaman:
1 2
      
