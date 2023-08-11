Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Ariel Tatum Pakai Kebaya Encim Hijau, Bisa Jadi Inspirasi Rayakan HUT RI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:07 WIB
4 Potret Ariel Tatum Pakai Kebaya Encim Hijau, Bisa Jadi Inspirasi Rayakan HUT RI
Ariel Tatum. (Foto: Instagram)
A
A
A

MOMEN HUT RI memang kerap dirayakan dengan berbagai pakaian tradisional. Nah, bagi para perempuan salah satu pakaian tradisional yang kerap digunakan adalah Kebaya.

Meskipun menjadi pakaian tradisional, tapi Kebya memang sudah lebih modern dibandingkan dengan baju lainnya. Tidak heran, jika busana yang tengah diajukan menjadi warisan budaya non-benda ke UNESCO ini kerap digemari banyak perempuan, tak terkecuali oleh beberapa selebriti Tanah Air.

Mereka belakangan ikut merayakannya dengan mengenakan kebaya, salah satunya Ariel Tatum. Dia baru-baru ini tampil cantik dengan kebaya encim di acara Istana Berkebaya yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Acara tersebut sendiri merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut HUT RI yang ke-78.

Nah, berikut beberapa potret Ariel Tatum yang tampak cantik dan anggun dalam balutan kebaya encim berwarna hijau, dilansir dari akun Instagramnya, @arieltatum.

Anggun bak kartini masa kini

Ariel Tatum

Dalam potret ini, kecantikan Ariel Tatum dalam balutan kebaya encim hijau tampak terpancar jelas. Keanggunannya membuatnya menjelma menjadi sosok kartini masa kini. Meski kebaya encim berwarna hijau lumut itu tampak polos tanpa motif, namun, detail ukiran brukat di bagian tengahnya membuat kebaya tersebut tampak elegan.

Senyum anggun nan elegan

Ariel Tatum

Kebaya yang dikenakan Ariel Tatum secara tak langsung ikut membuat keeleganan artis cantik itu bak ikut meningkat. Pembawaan dan gerak-geriknya lantas terlihat semakin anggun dan bersahaja layaknya sosok ibu kartini. Ditambah, dengan senyum manisnya yang tampak memesona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149914/potret_ariel_tatum_gabut_cat_tembok_rumah_sendiri_bak_kuli_netizen_apa_ngelas_juga_bisa-qvr6_large.jpg
Potret Ariel Tatum Gabut, Cat Tembok Rumah Sendiri Bak Kuli! Netizen: Apa Ngelas juga Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/612/3134777/5_potret_ariel_tatum_jadi_penari_jaipong_di_osaka_ditonton_ribuan_warga_jepang-rXAo_large.jpg
5 Potret Ariel Tatum Jadi Penari Jaipong di Osaka, Ditonton Ribuan Warga Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/612/3128619/potret_bucin_ariel_tatum_dibonceng_daffa_wardhana_naik_vespa-0rYc_large.jpg
Potret Bucin Ariel Tatum Dibonceng Daffa Wardhana Naik Vespa, Netizen: Butterfly Era
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122951/gemas_momen_daffa_wardhana_ngabuburit_bareng_ariel_tatum_netizen_auto_ngiri-4Edu_large.jpg
Gemas! Momen Daffa Wardhana Ngabuburit Bareng Ariel Tatum, Netizen Auto Ngiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073272/ariel_tatum-z3BV_large.jpg
Potret Cantik Ariel Tatum, Artis yang Hampiri Fans Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3063918/potret_terbaru_ariel_tatum_tampil_dengan_rambut_berponi_unnie_unnie_gen_z-Ap5G_large.jpg
Potret Terbaru Ariel Tatum, Tampil dengan Rambut Berponi: Unnie-Unnie Gen Z
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement