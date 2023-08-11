4 Potret Ariel Tatum Pakai Kebaya Encim Hijau, Bisa Jadi Inspirasi Rayakan HUT RI

MOMEN HUT RI memang kerap dirayakan dengan berbagai pakaian tradisional. Nah, bagi para perempuan salah satu pakaian tradisional yang kerap digunakan adalah Kebaya.

Meskipun menjadi pakaian tradisional, tapi Kebya memang sudah lebih modern dibandingkan dengan baju lainnya. Tidak heran, jika busana yang tengah diajukan menjadi warisan budaya non-benda ke UNESCO ini kerap digemari banyak perempuan, tak terkecuali oleh beberapa selebriti Tanah Air.

Mereka belakangan ikut merayakannya dengan mengenakan kebaya, salah satunya Ariel Tatum. Dia baru-baru ini tampil cantik dengan kebaya encim di acara Istana Berkebaya yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Acara tersebut sendiri merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut HUT RI yang ke-78.

Nah, berikut beberapa potret Ariel Tatum yang tampak cantik dan anggun dalam balutan kebaya encim berwarna hijau, dilansir dari akun Instagramnya, @arieltatum.

Anggun bak kartini masa kini

Dalam potret ini, kecantikan Ariel Tatum dalam balutan kebaya encim hijau tampak terpancar jelas. Keanggunannya membuatnya menjelma menjadi sosok kartini masa kini. Meski kebaya encim berwarna hijau lumut itu tampak polos tanpa motif, namun, detail ukiran brukat di bagian tengahnya membuat kebaya tersebut tampak elegan.

Senyum anggun nan elegan

Kebaya yang dikenakan Ariel Tatum secara tak langsung ikut membuat keeleganan artis cantik itu bak ikut meningkat. Pembawaan dan gerak-geriknya lantas terlihat semakin anggun dan bersahaja layaknya sosok ibu kartini. Ditambah, dengan senyum manisnya yang tampak memesona.