Wajib Tahu, Ini Ragam Rempah-Rempah Khas Indonesia yang Kaya Akan Manfaat

Indonesia dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya yang unik dan beragam, yang sejak lama telah menjadi bagian dari budaya. Kombinasi rempah-rempah ini juga menjadi kunci kelezatan dari keanekaragaman masakan Indonesia yang kaya akan rasa dan aroma yang menggugah selera.

Tak hanya itu, beberapa dari rempah-rempah khas Indonesia ini juga memiliki peran penting sebagai obat tradisional yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, mau tahu apa saja? Berikut rekomendasinya.

1. Sereh

Sereh atau biasa disebut dengan serai dikenal dengan nama lemongrass dalam bahasa Inggris. Sereh merupakan jenis tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan, khususnya masakan Indonesia.

Tanaman serai memiliki batang yang panjang serta aroma segar dan citrus yang khas. Batang serai sering digunakan dalam masakan karena aroma dan rasa yang dihasilkannya.

Selain dijadikan sebagai bahan masakan, sereh juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya yakni dapat digunakan sebagai Aromaterapi karena aromanya yang menyegarkan dan dapat menenangkan pikiran.