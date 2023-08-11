Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Cara Mudah Mencari Pom Bensin Terdekat Di Perjalanan Anda

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:34 WIB
5 Cara Mudah Mencari Pom Bensin Terdekat Di Perjalanan Anda
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-Anda sedang dalam perjalanan dan lampu indikator bahan bakar mobil Anda mulai berkedip. Bagaimana cara cepat menemukan pom bensin terdekat? Berikut adalah lima metode yang bisa Anda gunakan.

1.Gunakan Google Maps

Buka aplikasi ini dan ketik "Pom Bensin Terdekat" pada kolom pencarian. Google Maps akan menunjukkan sejumlah pom bensin terdekat dari lokasi Anda saat itu. Anda juga dapat melihat jam buka dan review dari pengguna lain.

2.Gunakan Aplikasi Waze

Mirip dengan Google Maps, Waze juga menampilkan pom bensin terdekat. Kelebihannya, Waze juga memberikan informasi tentang harga bahan bakar di setiap pom bensin.

3.Tanyakan Kepada Penduduk Lokal

      
