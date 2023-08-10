Aksi Cipung Motong Buah Bikin Gemes Netizen

AKSI putra kedua dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yaitu Rayyanza Malik Ahmad atau biasa dikenal dengan Cipung kembali membuat netizen gemes. Aksi Cipung memotong buah-buahan banyak mendapat perhatian netizen karena kepintarannya.

Melalui kanal Youtube Rans Entertainment, terlihat Rayyanza sedang bermain di sebuah kamar bermainnya. Terlihat pada video tersebut Cipung memotong satu persatu buah-buahan dan mengetahui nama buah yang ia potong seperti Strawberry, jagung dan tomat.

"Ini apa dek?" Kata seseorang yang mendampingi Cipung.

Lalu, Cipung segera menjawab pertanyaan tersebut, "Jagung" dikutip dari kanal Youtube Rans Entertainment.

Selain melakukan aksi memotong buah, Cipung juga melakukan aksi pintar lainnya. Terlihat ia didampingi oleh Sus Rini untuk latihan lomba 17-an seperti lomba mewarnai, menempel stiker, balap karung, kelereng pakai sendok dan lomba gencet balon.