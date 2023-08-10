Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 11 Agustus: Capricorn Hindari Ambil Keputusan Penting, Pisces Kesehatan Membaik

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 11 Agustus: Capricorn Hindari Ambil Keputusan Penting, Pisces Kesehatan Membaik
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa peruntungan tanda zodiak Anda di hari Jumat pekan kedua bulan Agustus ini? Melansir Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Capricorn: Kabar kurang baik bagi para Capricorn, yang hari ini katanya sedang merasa bosan dan memiliki beberapa masalah kesehatan. Mengingat mood diri sedang tak baik, Anda disarankan untuk menunda melakukan investasi bisnis atau usaha baru. Jika memaksa, berpotensi bikin rugi loh!

2. Aquarius: Para pemilik zodiak Aquarius di jelang akhir pekan ini, sukses mengambil keputusan cepat yang penting. Bikin diri jadi berharap mendapatkan peluang baru dalam hal bisnis, yang bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri sendiri.

3. Pisces: Selamat ya para Pisces! Anda yang bekerja dengan baik selama ini, hari ini kemungkinan akan dapat kabar bahagia seputar pekerjaan. Entah itu peluang atau harapan atas promosi atau transfer yang mengubah pekerjaan saat ini. Kesehatan juga membaik dengan pasti.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
