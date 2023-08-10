Ramalan Zodiak 11 Agustus: Libra Pikiran sedang Damai, Sagitarius Hasil Kerja Keras Mulai Terlihat

BAGAIMANA penerawangan peruntungan tanda zodiak Anda di hari Jumat pekan kedua bulan Agustus ini? Melansir Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Di hari pikiran para Libra yang sedang damai ini, timbul rencana untuk menginvestasikan sejumlah modal dalam bisnis, yang bisa meningkatkan bisnis Anda. Sehingga penghasilan ini meningkatkan kesehatan keuangan pribadi. Seputar asmara, ada kabar baik untuk para lajang yang hari ini kemungkinan besar akan menemukan pasangan yang cocok.

2. Scorpio: Hari ini Anda mungkin sangat bahagi karena kerugian berubah menjadi keuntungan. Salah satu faktornya karena pekerjaan yang diapresiasi, makanya mungkin akan ada mengalami beberapa perubahan pada tempat, posisi, atau tanggung jawab di tempat kerja atau dengan kata lain promosi.

3. Sagitarius: Hari ini para Sagitarius diramalkan begitu diberkahi, makanya membuat Anda sangat bahagia. Apalagi krisis yang sempat ada baru-baru ini juga sudah bisa terlewati. Hasil dari kerja kerasmu juga bisa terlihat nyata hari ini, ada beberapa keuntungan dalam bisnis yang bisa meningkatkan kesehatan keuangan.

(Rizky Pradita Ananda)