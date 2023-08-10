Ramalan Zodiak 11 Agustus: Cancer Ambil Keputusan Cepat, Virgo Kurang Enak Badan Bikin Kesal

PENASARAN dengan nasib peruntungan tanda zodiak Anda di hari Jumat pekan kedua bulan Agustus ini? Melansir Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Cancer: Hari ini, Anda mungkin harus mengambil keputusan cepat, yang ternyata justru malah memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengambil keputusan sulit ini, ada bantuan dari teman-teman terdekat makanya akan mendapatkan kesuksesan dengan lebih mudah. Perselisihan antara sanak keluarga juga bisa selesai hari ini.

2. Leo: Tarik napas dan cobalah untuk tenang sesaat, tidak perlu semuanya harus dikerjakan terburu-buru dan serba cepat. Pikiran Anda mungkin bekerja sangat cepat, tapi disarankan sebaiknya untuk membuat keputusan penting dengan penuh kesabaran.

3. Virgo: Jumat ini tak terlalu baik sayangnya untuk para Virgo, perasaan tak baik ini salah satunya karena masalah kesehatan lama yang mungkin muncul dan jadi bikin kesal. Belum lagi, diperparah dengan kemungkinan mengambil beberapa keputusan yang salah karena tidak sabar dan terburu-buru. Maka dari itu, disarankan untuk berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan.

(Rizky Pradita Ananda)