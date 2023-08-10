Ramalan Zodiak 11 Agustus: Aries Percaya Diri Meningkat, Gemini Ada Pengeluaran Sia-sia

APA kata peruntungan tanda zodiak Anda di hari Jumat pekan kedua bulan Agustus ini? Melansir Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus dan Gemini sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

Aries: Hari ini para Aries sedang diberkati, sehingga jadi lebih punya kepercayaan diri. Berbekal kepercayaan diri yang baik, Anda jadi bisa mengambil keputusan penting dengan penuh keyakinan.

Anda juga yang menentukan, sehingga dapat mengambil kesempatan tanpa berpikir dua kali. Namun di sisi keuangan, ada peluang hari ini Anda menghabiskan uang untuk keluarga dan teman.

2. Taurus: Duh jelang akhir pekan ini para Taurus malah diprediksikan sedang merasa sangat bosan, makanya jadi tak menikmati hari. Salah satunya didorong oleh faktor para Taurus jadi korban kesombongan orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan profesional hingga pribadi. Ditambah lagi, dari diri sendiri memang sedang merasa kurang percaya diri.

3. Gemini: Kontrol perkataanmu hei para Gemini, hari ini disarankan untuk mengontrol kejujuranmu. Omongan yang terlalu terbuka bisa memengaruhi orang-orang di sekitar loh! Hari ini juga diramalkan ada pengeluaran besar, kemungkinan menghabiskan uang hasil jerih payah untuk membeli beberapa barang yang tidak berharga.

(Rizky Pradita Ananda)