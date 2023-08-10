Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Mengajarkan Persatuan kepada Generasi Muda

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:53 WIB
Pentingnya Mengajarkan Persatuan kepada Generasi Muda
Mengajarkan persatuan kepada generasi muda. (Foto: Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini ikatan alumni fakultas hukum ternama di Indonesia, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (IKA FH UNPAD) dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) menggelar pertandingan persahabatan olahraga bola di Gelora Bung Karno (GBK).

Salah satu perwakilan alumni FH UNPAD, Achmad Jaka Santos Adiwijaya yang juga menjabat Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini mengatakan, pertandingan persahabatan itu mempunyai tujuan yang baik. "Kita harus memberikan contoh kepada generasi muda tentang persaudaraan dan persatuan Indonesia."

 olahraga

"Diharapkan dengan pertandingan ini, kedua belah pihak dapat memberikan contoh kepada generasi muda bahwa persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan profesi maupun kehidupan pergaulan sosial di level apapun termasuk di level pendidikan tinggi," jelasnya.

Selain memberikan contoh persatuan tersebut, kata Jaka, dalam pertandingan persahabatan itu dapat memberikan tontonan yang menarik, meski hanya pertandingan persahabatan, namun kompetisi atau kompetitifnesnya tetap bisa ditampilkan untuk menarik perhatian penonton.

"Di mana masing-masing dari tim diharapkan bisa menampilkan kualitas pertandingan sesuai dengan levelnya, itu sebagai suatu suguhan pertandingan yang enak ditonton meskipun dalam persahabatan," tambahnya.

Selanjutnya, kata Doktor ilmu hukum ini, apapun hasilnya, apabila hasilnya menang atau kalah tetap harus dinikmati sebagai pertandingan persahabatan, karena tujuan utamanya adalah terjalinnya persahabatan yang baik antar kedua belah pihak.

Halaman:
1 2
      
