Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Peduli Gandeng Park Hyatt Jakarta dan MasterChef Indonesia Gelar Demo Masak Makanan Sehat dan Hemat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:21 WIB
MNC Peduli Gandeng Park Hyatt Jakarta dan MasterChef Indonesia Gelar Demo Masak Makanan Sehat dan Hemat
Demo Masak Sehat dan Hemat MNC Peduli, (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

ASUPAN makanan menjadi salah satu poin penting dalam pencegahan stunting pada anak. Makanan dengan protein hewani bahkan telah dianjurkan pemerintah untuk dikonsumsi karena memiliki zat gizi lengkap seperti asam amino, mineral dan vitamin yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tak selalu mahal, memasak makanan sehat dengan bergizi nyatanya bisa loh dilakukan dengan biaya yang murah. Hal inilah yang mendasari MNC Peduli untuk berkolaborasi dengan Park Hyatt Jakarta dan beberapa alumni MasterChef Indonesia yaitu Gio MasterChef, Fani MasterChef dan Yulita MasterChef untuk menggelar demo masak bertajuk “Masak Sehat dan Hemat Cegah Stunting, Menuju Generasi Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Badminton Jl. Binatu 1, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023). Demo masak ini sendiri diketahui diikuti oleh 50 peserta yang merupakan ibu hamil dan orang tua dari balita setempat.

Dengan menu dari Park Hyatt Jakarta, Gio MasterChef mengajarkan peserta untuk memasak hati ayam semur. Selain itu turut hadir pula Fani MasterChef yang turut mengajarkan peserta untuk memasak tumis sawi hijau jagung dan tahu goreng bawang putih. Lalu pada sesi terakhir, Yulita MasterChef mengajarkan peserta untuk memasak ayam goreng lengkuas.

Selagi memasak, para alumni MasterChef Indonesia juga menjelaskan kadungan nutrisi yang ada pada bahan masakan dan juga manfaatnya dalam tumbuh kembang balita.

(Foto: MPI/ Wiwie) 

“Jadi kalau tahu goreng itu enggak perlu sampai deep fried banget. Minyaknya enggak usah banyak, tapi panasnya harus cukup panas sekitar 160 sampai 170 derajat dan juga jangan terlalu sering diaduk agar tak pecah,” papar Fani MasterChef, sambil memasak di hadapan para warga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement