MNC Peduli Gandeng Park Hyatt Jakarta dan MasterChef Indonesia Gelar Demo Masak Makanan Sehat dan Hemat

ASUPAN makanan menjadi salah satu poin penting dalam pencegahan stunting pada anak. Makanan dengan protein hewani bahkan telah dianjurkan pemerintah untuk dikonsumsi karena memiliki zat gizi lengkap seperti asam amino, mineral dan vitamin yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tak selalu mahal, memasak makanan sehat dengan bergizi nyatanya bisa loh dilakukan dengan biaya yang murah. Hal inilah yang mendasari MNC Peduli untuk berkolaborasi dengan Park Hyatt Jakarta dan beberapa alumni MasterChef Indonesia yaitu Gio MasterChef, Fani MasterChef dan Yulita MasterChef untuk menggelar demo masak bertajuk “Masak Sehat dan Hemat Cegah Stunting, Menuju Generasi Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Badminton Jl. Binatu 1, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023). Demo masak ini sendiri diketahui diikuti oleh 50 peserta yang merupakan ibu hamil dan orang tua dari balita setempat.

Dengan menu dari Park Hyatt Jakarta, Gio MasterChef mengajarkan peserta untuk memasak hati ayam semur. Selain itu turut hadir pula Fani MasterChef yang turut mengajarkan peserta untuk memasak tumis sawi hijau jagung dan tahu goreng bawang putih. Lalu pada sesi terakhir, Yulita MasterChef mengajarkan peserta untuk memasak ayam goreng lengkuas.

BACA JUGA: Momen Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Bantu Pasangkan Kaki Palsu dari MNC Peduli

Selagi memasak, para alumni MasterChef Indonesia juga menjelaskan kadungan nutrisi yang ada pada bahan masakan dan juga manfaatnya dalam tumbuh kembang balita.

(Foto: MPI/ Wiwie)

“Jadi kalau tahu goreng itu enggak perlu sampai deep fried banget. Minyaknya enggak usah banyak, tapi panasnya harus cukup panas sekitar 160 sampai 170 derajat dan juga jangan terlalu sering diaduk agar tak pecah,” papar Fani MasterChef, sambil memasak di hadapan para warga.