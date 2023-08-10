Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Gaya Hidup Remaja Masa Kini, Bangun Tidur Cari Gadget

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:45 WIB
5 Gaya Hidup Remaja Masa Kini, Bangun Tidur Cari Gadget
Gaya hidup remaja masa kini. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA gaya hidup remaja masa kini menarik untuk dibahas. Apalagi masa remaja adalah masa pencarian jati diri.

Usia remaja memang sangat rentan dengan permasalah. Mulai dari pencarian jati diri, lingkungan pergaulan, hingga masalah sekitar lainnya.

Gaya hidup remaja masa kini memang semakin modern. Namun, sebagian besar dari mereka terkadang menyalahgunakan gaya hidupnya.

Mereka cenderung mengikuti gaya yang kebarat-baratan dan sangat bergantung pada teknologi.

Gaya hidup

Berikut merupakan serba-serbi gaya hidup remaja masa kini

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/612/2983361/8-kebiasaan-orang-pintar-miliki-rasa-ingin-tahu-tinggi-hingga-belajar-dari-kegagalan-IxZOamgs1Y.jpg
8 Kebiasaan Orang Pintar, Miliki Rasa Ingin Tahu Tinggi hingga Belajar dari Kegagalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929855/mengenal-17-cara-hidup-hingga-usia-100-tahun-dari-para-centenarian-Vf5qGoJQTp.jpg
Mengenal 17 Cara Hidup hingga Usia 100 Tahun dari Para Centenarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/612/2895414/10-contoh-gaya-hidup-sehat-yang-efektif-sehari-hari-gT1C4EMFvc.jpg
10 Contoh Gaya Hidup Sehat yang Efektif Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894994/4-gaya-hidup-mahasiswa-iisma-jalani-program-beasiswa-di-korea-university-s6iJJgpoeW.jpeg
4 Gaya Hidup Mahasiswa IISMA Jalani Program Beasiswa di Korea University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891749/5-tips-hindari-jeratan-pinjaman-online-jauhkan-perilaku-konsumtif-pgrRkfFIVT.jpg
5 Tips Hindari Jeratan Pinjaman Online, Jauhkan Perilaku Konsumtif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/612/2870291/apa-itu-green-lifestyle-simak-pengertian-jenis-dan-penerapannya-UOCwdDYNog.jpg
Apa Itu Green Lifestyle? Simak Pengertian, Jenis dan Penerapannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement