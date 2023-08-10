Apa Itu Old Money, Pengertian dan Perbedaan dengan New Money

APA itu old money? Mungkin sebagian orang banyak yang belum paham. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas pula tentang pengertian dan perbedaan dengan new money.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (10/8/2023), old money berarti keluarga yang sudah kaya sejak lama. Itu artinya, kekayaan yang dimiliki sudah berasal dari turun termurun mulai kakek, nenek, atau bahkan buyut.

Meski begitu, old money tidak melulu menggambarkan sebuah harta, tetapi di beberapa negara memiliki definisi yang berbeda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth, Old money ditunjukkan kepada bangsawan.

Definisi Old money di Amerika berbeda dengan Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang memiliki kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka memiliki definisi tersendiri.

Tidak harus terlahir dari keluarga bangsawan, di Amerika sebutan Old money biasa ditunjukkan jika memiliki status sosial yang tinggi. Tidak hanya merujuk pada individu atau keluarga, istilah Old money di Amerika dapat merujuk pada lokasi atau tempat tinggal, menjadi salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota tersebut juga dapat disebut old money.

Old money merupakan kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan melainkan dari hasil kerja keras sendiri. Selain hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara Old money dan New money.