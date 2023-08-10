Link Love Language Tes Bahasa Indonesia yang Bisa Dicoba

LINK love language tes bahasa Indonesia bisa dicoba bagi pasangan yang baru saja merajut kasih. Love language adalah cara mengekspresikan rasa cinta seseorang kepada orang lain.

Bahkan love language dijadikan sebagai kriteria dalam mencari pasangan. Konsep ini pun belakangan sedang viral di kalangan anak muda.

Namun, masih banyak yang belum mengetahui love language-nya sendiri. Love language terdiri dari lim jenis, yaitu acts of service, receiving gift, words of affirmation, quality time dan phsycal touch.

Lantaran banyak yang penasaran, kini link love language banyak diburu orang-orang.

Penasaran apa link love language yang dapat kamu dan pasanganmu coba? Ini dia jenis love language dan beberapa link yang dapat kamu coba. Rabu (9/8/2023).

BACA JUGA: Love Language Bisa Tentukan Mesra atau Kandasnya Sebuah Hubungan

Jenis Love Language

1. Act Of Cervice

Seseorang akan merasa dicintai dengan sebuah tindakan atau aksi nyata yang dilakukan oleh pasangan. Contohnya seperti mengantar pulang, memberikan bantuan tanpa diminta dan lainnya.

2. Recaiving Gifts

Mendapatkan hadiah dengan segala waktu dan usaha yang dilakukan, ketika diberi sesuatu kita merasa dicintai atau disayangi. Contohnya seperti memberi kejutan yang tak terduga atau membelikan hadiah yang bersifat cukup pribadi.

3. Word Of Affirmation

Menyukai kata-kata pujian dan kasi sayang. Seseorang akan merasa di cintai dan disayangi ketika diberikan kata-kata dukungan positif, pujian dan motivasi. Contohnya seperti ucapan terimakasi, kata kata motivasi ataupun pujian dan kata-kata manis.

4. Quality Time

Lebih suka menghabiskan waktu bersama atau melakukan kegiatan bersama. Contohnya seperti, liburan bersama, menonton film berdua dan lainnya.

5. Phsycal Touch

Bahasa cinta yang dirasakan dari adanya kontak fisik atau lebih menyukai sentuhan fisik. Contohnya seperti berpelukan, berpegangan tangan, elusan di kepala dan lainnya.