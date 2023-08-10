Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Link Love Language Tes Bahasa Indonesia yang Bisa Dicoba

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:35 WIB
Link Love Language Tes Bahasa Indonesia yang Bisa Dicoba
Love language tes bahasa cinta. (Foto: Freepik)
A
A
A

LINK love language tes bahasa Indonesia bisa dicoba bagi pasangan yang baru saja merajut kasih. Love language adalah cara mengekspresikan rasa cinta seseorang kepada orang lain.

Bahkan love language dijadikan sebagai kriteria dalam mencari pasangan. Konsep ini pun belakangan sedang viral di kalangan anak muda.

Namun, masih banyak yang belum mengetahui love language-nya sendiri. Love language terdiri dari lim jenis, yaitu acts of service, receiving gift, words of affirmation, quality time dan phsycal touch.

Lantaran banyak yang penasaran, kini link love language banyak diburu orang-orang.

Penasaran apa link love language yang dapat kamu dan pasanganmu coba? Ini dia jenis love language dan beberapa link yang dapat kamu coba. Rabu (9/8/2023).

Jenis Love Language

1. Act Of Cervice

Seseorang akan merasa dicintai dengan sebuah tindakan atau aksi nyata yang dilakukan oleh pasangan. Contohnya seperti mengantar pulang, memberikan bantuan tanpa diminta dan lainnya.

2. Recaiving Gifts

Mendapatkan hadiah dengan segala waktu dan usaha yang dilakukan, ketika diberi sesuatu kita merasa dicintai atau disayangi. Contohnya seperti memberi kejutan yang tak terduga atau membelikan hadiah yang bersifat cukup pribadi.

Love language

3. Word Of Affirmation

Menyukai kata-kata pujian dan kasi sayang. Seseorang akan merasa di cintai dan disayangi ketika diberikan kata-kata dukungan positif, pujian dan motivasi. Contohnya seperti ucapan terimakasi, kata kata motivasi ataupun pujian dan kata-kata manis.

4. Quality Time

Lebih suka menghabiskan waktu bersama atau melakukan kegiatan bersama. Contohnya seperti, liburan bersama, menonton film berdua dan lainnya.

5. Phsycal Touch

Bahasa cinta yang dirasakan dari adanya kontak fisik atau lebih menyukai sentuhan fisik. Contohnya seperti berpelukan, berpegangan tangan, elusan di kepala dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement