10 Cara Menghasilkan Uang dari Twitter, Bikin Makin Cuan Nih

SEPULUH cara menghasilkan uang dari Twitter bisa kamu ikuti agar bisa meraup cuan lebih. Pasalnya, Twitter kini sama dengan media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Media sosial kini memang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk bersosialiasi dengan orang lain, juga bisa mendapatkan uang tambahan. Bagaimana caranya?

Pada artikel ini akan dijelaskan bagaimana cara menghasilkan uang dari media sosial seperti Twitter.

10 cara menghasilkan uang dari Twitter

1. Membuat konten menarik untuk memikat follower

Cara pertama adalah membuat konten yang menarik di Twitter. Misalnya dengan memakai thread atau tulisan panjang bersambung yang menceritakan beragam hal menarik.

Seperti misalnya pengalaman horror, pengalaman kerja, pengalaman di dunia pertemanan, bahkan pengalaman bercinta. Bisa juga membuat konten lucu yang tak pernah gagal menarik follower atau pengikut, atau thread edukasi maupun kiat-kiat.

2. Buzzer

Buzzer juga merupakan profesi yang banyak diminati pengguna Twitter. Buzzer ini sebenarnya salah satu bagian dari strategi marketing.

Pada umumnya digunakan untuk kampanye mengenai isu tertentu untuk membuat isu tersebut trending dan masuk top 5 atau top 10 trending topic twitter.

Namun kini, buzzer banyak dimanfaatkan demi kepentingan politik seperti misalnya buzzer pendukung capres A atau buzzer pendukung capres B. Untuk menjadi buzzer, kamu bisa bergabung dengan komunitas buzzer yang ada di medsos.

3. Affiliate marketer





Affiliate marketer juga tengah menjadi tren di Twitter dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kamu cukup mendaftar menjadi affiliate marketer di marketplace ternama, kemudian mempromosikan produknya lewat unggahan Twitter kamu. Kamu bisa menghasilkan uang dari Twitter jika ada orang yang mengklik unggahan kamu.

4. Paid promote

Membuka jasa paid promote atau promosi berbayar juga salah satu cara menghasilkan uang dari Twitter. Namun, perlu diingat bahwa hanya kamu yang memiliki banyak follower di Twitter, semakin banyak follower, semakin tinggi pula tarifnya. Sehingga, kamu bisa skreatif mungkin membuat konten di Twitter, agar akun jasa paid promote kamu diminati dan bisa menghasilkan uang dari Twitter.

5. Sponsored Tweet

Cara menghasilkan uang dari Twitter lainnya adalah memanfaatkan sponsored tweet atau cuitan yang disponsori. Cara ini cocok bagi kamu yang baru merintis usaha.

Kamu bisa memanfaatkan fitur promosi yang dimiliki Twitter dan membuat konsumen berdatangan dalam waktu yang cepat. Namun, ada budget yang perlu kamu sediakan untuk menggunakan jasa ini, dan Twitter akan mengirimkan konten promosi kamu ke target konsumen yang sesuai dengan keinginanmu.