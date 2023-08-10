Raih Promo Wajan Anti Lengket di Zona Masak Super Hemat AlladinMall, Diskon 50 Persen dan Gratis Ongkir

SIAPA sih yang tak akan senang jika saat belanja dan bisa dapat promo? Nah, bagi Anda ingin dapat promo wajan anti lengket, bisa gabung di zona masuk super hemat AladinMall. Dijamin, Anda akan mendapat wajan dengan harga murah dan nggak bikin kantong kempes.

Memasak adalah kegiatan yang mengasyikan. Memasak juga ampuh mengusir stress. Bahkan, hasil eksplorasi dan kreativitas dalam memasak saat ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Namun menghasilkan masakan lezat dengan cita rasa lezat, Anda butuh menyiapkan sejumlah peralatan memasak. Dari sekian banyak alat memasak, wajan alias penggorengan jadi item paling dibutuhkan.

Promo Wajan Anti Lengket

Nah, buat yang sudah tak sabar ingin masak masakan favorit, ada promo wajan anti lengket murah dari Maxim di AladinMall. Anda bisa mendapatkan diskon up to 50 persen dan masih ditambah lagi dengan gratis ongkir untuk pembelian wajan anti lengket di AladinMall. Promo berlaku 1 sampai 30 Agustus 2023.

Promo diskon dan gratis ongkos kirim wajan anti lengket tersebut adalah:

1. Maxim Panda Wajan Teflon Anti Lengket 18cm Frypan: Maxim Panda dilengkapi dengan lapisan anti lengket Black Diamond Non-Stick yang membuat makanan tidak lengket pada permukaan wajan saat dimasak dan mudah dibersihkan.

Lapisan Black Diamond Non-Stick bebas racun sehingga aman digunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang menjamin kesehatan. Tidak hanya itu, memasak bisa menggunakan minyak sedikit atau tanpa minyak sedikit sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Anda dapat memasak hanya dengan minyak secukupnya atau bahkan tidak menggunakan minyak sama sekali sehingga dapat membuat masakan lebih rendah lemak.

Kelebihan dari Maxim Panda Wajan Anti Lengket lainnya adalah eksteriornya menggunakan Silicon Polyester dengan bottom spiral sehingga dapat menyebarkan panas yang merata pada saat memasak. Maxim Panda dilengkapi pula dengan Handle Bakelite sehingga tidak panas untuk dipegang selama proses memasak

Khusus untuk Maxim Panda Wajan Teflon Anti Lengket 18cm Frypan, Anda cukup membayar Rp128.750 dari harga sebelumnya Rp257.500

2. Maxim New Prestige Wajan Teflon Anti Lengket 20cm Frypan: Promo wajan anti lengket selanjutnya adalah Maxim New Prestige Wajan Teflon Anti Lengket 20cm Frypan. Maxim New Prestige terbuat dari bahan berkualitas yang dilapisi dengan lapisan anti lengket Black Diamond Non-Stick dengan motif marble yang membuat makanan tidak lengket pada permukaan wajan saat dimasak.

Lapisan Black Diamond Non-Stick tidak mengandung racun sehingga aman digunakan dan mudah dibersihkan. Bahan berkualitas membuat Maxim New Prestige dapat mendistribusikan panas secara merata juga memastikan kematangan yang sempurna. Anda dapat memasak hanya dengan minyak secukupnya atau bahkan tidak menggunakan minyak sama sekali sehingga dapat membuat masakan lebih rendah lemak.

Warna hitam metalik dari Maxim New Prestige dipercantik dengan handle merah soft touch yang ergonomis dan tahan panas

Maxim New Prestige bebas dari Perfluorooctanoic acid (PFOA) yang merupakan bahan kimia kontroversial yang dapat ditemukan pada proses produksi PTFE. Maxim juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi oleh FDA dan lembaga, sehingga tidak perlu diragukan akan kualitasnya.

Khusus untuk Maxim New Prestige Wajan Teflon Anti Lengket 20cm Frypan, Anda cukup membayar Rp125.125 saja dari harga sebelumnya Rp227.500.