8 Potret Rumah Mewah Aura Kasih Senilai Rp50 Miliar, Dijuluki Janda Tajir!

ATTA Halilintar berkunjung ke rumah Aura Kasih belum lama ini. Dalam momen tersebut, Atta memperlihatkan rumah baru Aura Kasih yang ditaksir Rp50 Miliar, janda tajir melintir!

Selain itu, rumah mewah berlantai tiga ini memiliki desain interior dan eksterior yang indah dan estetik. Rumah Aura Kasih ini memiliki desain yang minimalis namun tetap mewah dengan perpaduan earth tone dan monokrom menjadi pusat perhatian bagi orang yang melihatnya.

Berikut 8 Potret rumah baru Aura Kasih yang Okezone kutip dari YouTube Atta Halilintar, Kamis (10/8/2023)

1. Potret penampakan rumah Aura Kasih

Inilah rumah mewah baru Aura Kasih dengan gaya modern. Rumahnya baru saja direnovasi sesuai dengan keinginan pemiliknya. Ada dua mobil berwarna putih yang terparkir di halaman depan.

2. Nuansa rumah ini kental dengan warna Monokrom





Tidak jauh berbeda dengan eksterior yang menggunakan warna monokrom, interior rumah pelantun Mari Bercinta ini didominasi warna earth tone. Pemilihan furniture digunakan untuk menambah estetik ruang tamu.

3. Tanpa sekat





Aura Kasih memilih konsep rumah tanpa sekat. Ruang televisi, meja makan, dapur dibuat menjadi satu area sehingga terkesan menjadi lebih luas. Menariknya, rumah ini telah direnovasi total dari tampilan awalnya ketika dibeli oleh Aura Kasih. Ditaksir harga rumah Aura Kasih mencapai Rp50 miliar.

4. Setiap sudutnya nyaman dan estetik. Asik untuk menjadi tempat berkumpul

Di lantai tiga rumah tersebut terdapat ruang khusus membaca dan menjadi salah satu ruangan favorit Aura Kasih. Terdapat sebuah rak buku unik berbentuk pohon yang menempel di dinding. Rak buku itu menjadi tempat menyimpan buku-buku kesukaan Aura Kasih.