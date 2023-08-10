Ramalan Tarot Hari Ini: Yakinlah Pada Kemampuan Diri

Queen of Coins

Kartu Queen of Coins yang muncul di hari ini menggambarkan ibu yang bersemangat. Ibu yang optimis di segala situasi. Ibu yang siap membawa perubahan dan kehidupan baru. Tokoh dalam kartu tarot Queen of Coins ini adalah Waramurungundju.

Dia telah berkeliling dunia memberkati banyak anaknya. Dia selalu bergerak; penuh kasih dan selalu praktis, dia mengajari anak-anaknya cara membantu diri mereka sendiri.

Kartu tarot Queen of Coins ini juga melambangkan kemewahan dan kemakmuran.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!