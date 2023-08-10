Renungan Harian Kristen Tentang Kesabaran Lengkap dengan Maknanya

RENUNGAN harian Kristen bertema kesabaran menjadi salah satu siraman rohani dalam meredakan sikap amarah, kesal dan emosi kepada setiap orang yang merasakannya.

Bentuk renungan yang akan disampaikan berikut ini turut menciptakan energi syahdu dan menciptakan suasana kedamaian dan kesabaran hati. Bagi kamu yang penasaran simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber,terkait renungan harian Kristen tentang kesabaran:

1. Renungan Harian Pertama

“Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan.“

Amsal 14 : 29

Antara “sabar” dan “marah” sama-sama menunjukkan emosi, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif, jika diikuti akan membuat kita tidak bisa berpikir sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama yang sebenarnya tidak ingin kita lukai. Ketika emosi itu kita luapkan, kita kehilangan kontrol dan bersikap tidak santun. Sedangkan sabar adalah suatu sikap atau kemampuan mengendalikan diri menahan emosi, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh.