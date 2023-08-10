Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Alasan Astronot Bisa Awet Muda?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:05 WIB
Apa Alasan Astronot Bisa Awet Muda?
Astronot. (Foto: Freepik)
A
A
A

MUNGKIN kalian pernah mendengar bahwa astronot yang pulang ke Bumi memiliki tubuh yang lebih muda ketimbang umur yang seharusnya. Dan ini merupakan fakta yang memang terbukti kebenarannya.

Hal ini pun tentunya menimbulkan tanda tanya. Lantas bagaimana penjelasan ilmiahnya? Nah untuk menjawabnya, berikut paparan lengkapnya, seperti dilansir dari Business Insider.

Alasan kenapa astronot bisa lebih awet muda tidak lepas dari teori relativitas yang digagas Albert Einstein. Di mana teori ini menyebut bahwa ruang dan waktu tidak semuanya sama, mereka berbeda dan dapat dibelokkan oleh materi dan energi.

Jadi, bergantung pada posisi dan kecepatan, waktu dapat tampak bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan untuk astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, itu berarti mereka menua sedikit lebih lambat daripada manusia di Bumi.

Waktu tampaknya bergerak lebih lambat di dekat benda masif karena gaya gravitasi benda membengkokkan ruang-waktu. Fenomena ini disebut "pelebaran waktu gravitasi" yang mana waktu bergerak lebih lambat saat gravitasi meningkat.

Itu sebabnya waktu berlalu lebih lambat untuk objek yang lebih dekat ke pusat Bumi di mana gravitasinya lebih kuat. Efek ini juga bisa dilihat dari para pertapa yang hidup di bawah tanah, yang mana usia mereka lebih tua sepersekian detik dari yang lainnya.

Halaman:
1 2
      
