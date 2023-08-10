Tahukah Kamu Hiu Bisa Mati Jika Berhenti Berenang Loh

HIU merupakan hewan predator di lautan yang siap memangsa apa pun ketika sedang mencari makan atau terganggu. Tapi, ada satu fakta seputar hiu yang sangat menarik loh, yakni hiu harus terus bergerak.

Melansir Saveoursea, untuk bertahan hidup, hiu harus menjaga air yang kaya oksigen mengalir di atas insangnya. Oksigen dalam air yang masuk melewati insang mereka akan diserap ke dalam darah mereka.

Darah kemudian dipompa ke seluruh tubuh mereka untuk memasok oksigen ke seluruh bagian tubuhnya. Hiu jauh lebih baik daripada manusia dalam menyerap oksigen, mereka dapat menyerap 80 persen oksigen jika hanya ada 1 persen oksigen di dalam air di sekitar mereka.

Sedangkan manusia hanya mampu menyerap 25 persen dari 21 persen oksigen yang ada di sekitar melalui udara yang dihirup. Beberapa hiu dapat menjaga agar air yang kaya oksigen tetap mengalir di atas insangnya sambil berbaring diam di dasar laut atau bahkan terkubur di dalam pasir.

Tetapi, ada jenis hiu yang harus terus berenang agar tetap hidup dengan mendapatkan air yang kaya oksigen. Itu akan mengalir masuk melalui mulutnya dan terus-menerus diserap oleh insangnya dalam jenis pernapasan yang dikenal sebagai ventilasi ram.

Hiu yang hanya menggunakan ventilasi ram untuk bernafas adalah hiu putih besar, hiu banteng, dan hiu mako sirip pendek. Para peneliti awalnya mengira hiu ini harus terus bergerak agar tetap hidup karena mereka tidak menunjukkan periode tidak aktif yang jelas dan itu membuat spesies ini tidak tampak beristirahat atau tidur.