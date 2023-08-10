Cerita di Balik Hadirnya New Look by Dr Song Hyungmin, Klinik Kecantikan Post-Operative Care Pertama di Indonesia

SUDAH bukan rahasia umum, bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara yang kerap dijadikan kiblat kecantikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, ada yang rela terbang jauh-jauh untuk bisa mempercantik diri mereka ke Negeri Gingseng tersebut. Salah satunya, dengan melakukan prosedur operasi plastik.

Ternyata, dari sekian banyak klinik kecantikan di Korea, terdapat salah satu klinik yang kerap menjadi tujuan favorit masyarakat Indonesia disana, khususnya kaum hawa yang ingin melakukan operasi estetika wajah, yakni Klinik DrSong4u yang berlokasi di Dosan, Gangnam-gu, Seoul.

Menariknya, klinik milik Dokter Song Hyungmin tersebut sudah memiliki lebih dari 3.000 pasien asal Indonesia. Tidak sekali dua kali, mereka bahkan kerap bolak-balik ke Korea untuk kembali melakukan perawatan lanjutan pasca melakukan operasi plastik di klinik tersebut.

1. Dua wanita cantik di balik hadirnya New Look by Dr. Song Hyungmin

Ternyata, hal itulah yang mendasari dua orang wanita cantik asal Indonesia, Floren Sisca Della dan Linda Lie berinisiatif membuka klinik aesthetic surgery bernama klinik New Look by Dr. Song Hyungmin di Indonesia baru-baru ini.

Tujuannya, adalah tak lain untuk memberikan kualitas, komitmen, dengan inovasi dan teknologi mutakhir yang terkawal hingga post-operative care. Sehingga, hal ini bisa mengatasi keterbatasan perawatan post-surgical dan akses terhadap advanced skincare dan teknik aesthetic surgary untuk pasien-pasien Indonesia.

Apalagi, Dokter Song juga merasa terharu ketika menyadari bahwa banyak pasien dari Indonesia tidak bisa menerima post-operative care yang memadai ketika kembali dari Seoul ke Jakarta. Lebih jauh lagi, jarak geografis makin mempersulit para pasien mendapatkan manfaat dan prosedur kecantikan dari advanced skincare Korea.

“Selama lebih dari 10 tahun belakangan ini, saya telah melakukan plastic surgery, khususnya untuk pasien dari Indonesia. Saya menemukan minat mereka yang begitu besar untuk meningkatkan kecantikan,” ujar Dokter Song, saat jumpa pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Della. Ia menyebut, tingginya antusiasme orang Indonesia yang melakukan operasi plastik ke Korea menjadi salah satu alasan terkuat mengapa New Look by Dr.Song Hyungmin dihadirkan di Indonesia.

Terlebih, Dokter Song sendiri bukan seseorang yang baru bagi Linda, salah satu founder New Look by Dr.Song Hyungmin. Pasalnya, ia telah mengenal Dokter Song Hyungmin selama 10 tahun lamanya, bahkan hingga saaat ini masih menjadi beauty consultant di klinik Dokter yang telah memiliki jam terbang di dunia kecantikan selama 20 tahun itu.

“Ibu Linda ini dengan dokter Song sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun. Lalu saya dan ibu Linda menginginkan New Look ada di Indonesia. Yang saya tawarkan kepada Dokter Song adalah beliau mempunyai pasien lebih dari 3000 yang ada di Indonesia,” tutur Della.

“Jadi bagaimana after surgery-nya? Apakah mereka harus terbang lagi ke Korea? Kan kasihan amat ya. Jauh. Jadi saya tawarkan dokter. Dokter Song sih nggak langsung menjawab iya ya. Pasti nggak. Dia lalu ingin tau dong, apa sih, bagaimana sih. Kita berusaha menjelaskan kepada dokter Song, bahwa kami tidak akan keluar dari rules yang sudah ada di Dokter Song. Jadi SOP semua dari dokter Song. Kita akan meniru DrSong4You,” sambungnya lagi.

“Sebenarnya mungkin untuk setiap orang akan berbicara tentang tantangan. Mereka selalu nanyain saya, are you sure mau buka klinik di Jakarta? Selalu banyak klinik-klinik. Dan dari Korea juga banyak ya. Tapi, klinik New Look ini akan berbeda. Kenapa? karena kita base on Dokter Song For You Klinik Korea. Kita mempunyai banyak sekali pasien,” timpal Linda.

2. Baru grand opening sudah full booked dan dapat omset Rp6 Miliar

Della kembali mengungkapkan, bahkan sebelum resmi dibuka beberapa waktu lalu, klinik New Look by Dr Song Hyungmin langsung full booked hingga November. Tak main-main, omset yang mereka dapatkan dari biaya booking para pasien bahkan menyentuh angka hingga Rp6 Miliar!

Hal itulah yang membuat Della dan Linda akhirnya mantap untuk membuka dua klinik langsung di dua lokasi yang berbeda, yakni di kawasan Pakubowono, Jakarta Selatan, dan PIK, Jakarta Utara.

“Kami rencananya tadi membuat satu klinik. Tetapi permintaan begitu banyak nggak kehandel. Perlu kami sampaikan juga, kami belum buka ini, hari ini (4 Agusutus) kita baru grand opening, besok kita baru mulai melakukan buka praktek klinik, tapi omset kami sudah lebih dari 6 M,” ungkapnya.

“Which is banyak yang begitu menginginkan New Look itu ada tuh udah banyak banget. Ini ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu. Terutama oleh pasien-pasien dokter Song yang sudah melakukan surgery di Korea,” lanjutnya.

3. Dokter kecantikan dilatih langsung di Korea

Kehadiran New Look tak hanya sekedar didukung dengan fasilitas yang memadai, serta alat kecantikan yang didatangkan langsung dari Korea.

Dua klinik yang ada di Jakarta tersebut juga didukung dengan seorang head doctor serta para dokter yang tak hanya cantik, namun juga memiliki jam terbang tinggi dalam memberikan berbagai pelayanan dan treatment kecantikan.

Pasalnya, Head Doctor di klinik New Look, yakni Dokter Aileen Seto dan beberapa dokter yang ada di klinik tersebut juga telah melakukan serangkaian observasi serta mendapatkan pelatihan medis khusus secara langsung dari Dokter Song, selama beberapa bulan di klinik DrSong4You yang ada di Gangnam, Korea Selatan.

Pelatihan ini memungkinkan mereka untuk memahami sepenuhnya arah dan pendekatan prosedur medis yang diinginkan oleh Dokter Song. Selain itu, peralatan yang digunakan di klinik DrSong4You yang ada di Gangnam, kini juga telah tersedia di klinik New Look yang ada di Jakarta.

“Saya dan dokter Novrina kita dilatih dikirim ke Korea. Di sana kita dilatih sekitar 3 bulan, langsung dengan Dokter Song sendiri. Disini memang yang kita dapet kesulitannya itu adalah menyamakan persepsi bagaimana kita memberikan treatment-treatment ke kulit, step-stepnya itu yang sedikit berbeda dengan di Indonesia,” paparnya.