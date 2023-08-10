Bukan Song Hye Kyo atau Jennie BLACKPINK, Ini Target Wanita Indonesia Saat Oplas di Korea

TREN ingin mengubah penampilan wajah agar semakin cantik dan tubuh yang ideal lewat jalur operasi plastik (oplas) kini bukan menjadi sesuatu yang tabu lagi bagi masyarakat, khususnya wanita Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang rela jauh-jauh oplas ke Korea Selatan untuk mendapatkan wajah cantik yang ideal seperti yang diinginkan.

Bukan rahasia lagi, kalau Korea Selatan menjadi salah satu negara yang menjadi kiblat kaum Hawa di Indonesia dalam hal tren industri kecantikan, bukan hanya makeup up dan skincare tapi juga termasuk operasi plastik di dalamnya. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak wanita yang juga mendambakan memiliki wajah secantik artis top Korea seperti Song Hye Kyo, dan bentuk tubuh selangsing Jennie BLACKPINK yang dianggap ideal.

Namun, ternyata, tren tersebut berubah seiring waktu. Diungkap Dokter Song Hyungmin, seorang Dokter Bedah dari klinik kecantikan DrSong4U di Gangnam, Korea Selatan, wanita Indonesia yang ingin melakukan oplas di tempatnya kini tak lagi menjadikan sosok Song Hye Kyo atau Jennie BLACKIPINK sebagai patokan untuk mendapatkan wajah secantik mereka.

Dokter Hyungmin menyebut, saat ini para wanita Indonesia mulai lebih spesifik dalam mengungkapkan keinginannya saat akan melakukan oplas. Salah satunya yakni dengan menunjukkan foto influencer atau sosok yang ingin dijadikan sebagai contoh.

“Jadi berbeda sama yang dulu, tujuh sampai delapan tahun yang lalu, semuanya serentak bilang, saya mau dong hidungnya kaya Song He Kyo. Beberapa tahun belakangan ini saya mau dong, matanya seperti Jennie BLACKPINK,” ujar dr Dokter Hyungmin, yang baru-baru ini turut dalam pembukaan klinik New Look by Dr Song Hyungmin di Jakarta, saat diwawancara beberapa waktu lalu.