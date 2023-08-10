Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bukan Song Hye Kyo atau Jennie BLACKPINK, Ini Target Wanita Indonesia Saat Oplas di Korea

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |23:30 WIB
Bukan Song Hye Kyo atau Jennie BLACKPINK, Ini Target Wanita Indonesia Saat Oplas di Korea
Song Hye Kyo tak lagi jadi acuan wanita Indonesia oplas di Korea, (Foto: W Korea)
A
A
A

TREN ingin mengubah penampilan wajah agar semakin cantik dan tubuh yang ideal lewat jalur operasi plastik (oplas) kini bukan menjadi sesuatu yang tabu lagi bagi masyarakat, khususnya wanita Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang rela jauh-jauh oplas ke Korea Selatan untuk mendapatkan wajah cantik yang ideal seperti yang diinginkan.

Bukan rahasia lagi, kalau Korea Selatan menjadi salah satu negara yang menjadi kiblat kaum Hawa di Indonesia dalam hal tren industri kecantikan, bukan hanya makeup up dan skincare tapi juga termasuk operasi plastik di dalamnya. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak wanita yang juga mendambakan memiliki wajah secantik artis top Korea seperti Song Hye Kyo, dan bentuk tubuh selangsing Jennie BLACKPINK yang dianggap ideal.

Namun, ternyata, tren tersebut berubah seiring waktu. Diungkap Dokter Song Hyungmin, seorang Dokter Bedah dari klinik kecantikan DrSong4U di Gangnam, Korea Selatan, wanita Indonesia yang ingin melakukan oplas di tempatnya kini tak lagi menjadikan sosok Song Hye Kyo atau Jennie BLACKIPINK sebagai patokan untuk mendapatkan wajah secantik mereka.

 BACA JUGA:

Dokter Hyungmin menyebut, saat ini para wanita Indonesia mulai lebih spesifik dalam mengungkapkan keinginannya saat akan melakukan oplas. Salah satunya yakni dengan menunjukkan foto influencer atau sosok yang ingin dijadikan sebagai contoh.

“Jadi berbeda sama yang dulu, tujuh sampai delapan tahun yang lalu, semuanya serentak bilang, saya mau dong hidungnya kaya Song He Kyo. Beberapa tahun belakangan ini saya mau dong, matanya seperti Jennie BLACKPINK,” ujar dr Dokter Hyungmin, yang baru-baru ini turut dalam pembukaan klinik New Look by Dr Song Hyungmin di Jakarta, saat diwawancara beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144611/artis_oplas-nyar_large.jpg
6 Wajah Artis Sebelum dan Sesudah Operasi Plastik, dari Nikita Mirzani hingga Ivan Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/611/3143892/operasi_plastik-TzsK_large.jpg
Jenis-Jenis Operasi Plastik, Pilihan yang Kerap Dipilih Demi Cantik Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/611/2978009/6-prediksi-tren-bedah-plastik-di-tahun-2024-lebih-realistis-6rgk7sZf9o.jpg
6 Prediksi Tren Bedah Plastik di Tahun 2024, Lebih Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/611/2967931/disebut-punya-ekspresi-wajah-kaku-boa-diduga-operasi-plastik-pALtV1FNbu.jpg
Disebut Punya Ekspresi Wajah Kaku, BoA Diduga Operasi Plastik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/611/2963019/wajah-makin-tirus-hingga-hidung-jadi-lebih-mancung-amanda-manopo-oplas-sixKotOowy.jpg
Wajah Makin Tirus hingga Hidung Jadi Lebih Mancung, Amanda Manopo Oplas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/611/2962755/prosedur-pengecilan-payudara-diprediksi-jadi-tren-kecantikan-2024-7ubOgajhhd.jpg
Prosedur Pengecilan Payudara Diprediksi Jadi Tren Kecantikan 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement