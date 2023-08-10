Gara-Gara Medsos Banyak Remaja Alami Beauty Anxiety

MEDIA sosial memang menjadi dua sisi mata uang, di satu sisi kita memang dipermudah dalam bersosialisasi. Tapi di sisi lain terlalu banyak bermain media sosial bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang.

Apalagi, banyak orang yang memposting keseharian mereka hanya untuk pamer di media sosial. Bukan hanya kegiatan, tapi juga foto-foto yang memamerkan penampilan-penampilan cantiknya.

Akibatnya, dengan banyaknya mereka yang posting tersebut, persepsi kecantikan diri di era modern yang menempatkan penekanan besar pada penampilan. Seringkali, hal ini menyebabkan individu mengalami apa yang disebut "beauty anxiety".

Fenomena tersebut umum terjadi di kalangan remaja yang takut ditolak oleh lingkungan sosial karena penampilan fisik mereka, sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan diri.

Psikolog dari Universitas Indonesia, Dian Wisnuwardhani, M.Psi., menjelaskan bahwa beauty anxiety disebabkan oleh pengalaman trauma masa kecil seperti diejek oleh teman sebaya. Trauma tersebut kemudian membuat seseorang seolah terjebak dengan standar penampilan fisik yang menarik menurut lingkungan sekitar dan media sosial.

“Beauty anxiety atau beragam mental health issue lainnya yang berhubungan dengan penampilan fisik biasanya timbul karena beberapa hal seperti pengalaman trauma masa kecil, seperti diledek atau diejek oleh teman sebaya," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

"Sehingga seseorang dapat mengalami body dissatisfaction atau bahkan ‘terjebak’ dengan body image yang ada di lingkungan sekitar dan keterpaparan tentang beauty image dari media sosial," tambah dia.