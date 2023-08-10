Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

MUA Skill Dewa, Pengantin Wanita Berkumis Super Tebal Ini Disulap Jadi Princess

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:08 WIB
MUA Skill Dewa, Pengantin Wanita Berkumis Super Tebal Ini Disulap Jadi <i>Princess</i>
Skill dewa MUA makeup pengantin wanita berkumis tebal, (Foto: TikTok @jupemakeup)
A
A
A

KUMIS nyatanya bukan hanya dimiliki oleh para pria, tapi juga bisa dimiliki oleh para wanita. Bahkan mulai dari kumis yang tipis, hingga yang cukup tebal lebat sampai sangat terlihat jelas di wajah.

Seperti yang dimiliki oleh seorang pengantin wanita yang baru-baru ini viral di linimasa TikTok. Bagaimana tak viral, pasalnya di hari pernikahan dirinya, ia berhasil disulap menjadi seorang Princess cantik. Tak nampak kumis tebal di wajahnya tersebut.

Video pengantin wanita berkumis tebal viral di media sosial TikTok tersebut, diunggah langsung oleh sang makeup artist, (MUA) lewat akun pribadinya, @jupemakeup. Pada awal video, sang MUA memperlihatkan wajah asli sang pengantin wanita yang menjadi kliennya tersebut, wajah polos tanpa riasan makeup sama sekali. Di sini, terlihat jelas pada wajah sang pengantin ada kumis tebal berwarna hitam dan juga sepasang alis hitam yang lebat.

“Pengantin jupe kali ini berkumis,” tulis sang MUA, sebagai keterangan video yang ia bagikan.

(Foto: TikTok @jupemakeup) 

Alih-alih cari jalan pintas dengan mencukur kumis tebal sang klien, justru sang MUA memilih untuk tidak mencukur kumis tebal itu sama sekali. Jupe menuliskan, ia membiarkan kumis tersebut karena cemas jika dicukur malah akan tumbuh jadi bulu-bulu kasar.

“Bagian kumis itu, Jupe enggak berani cukur. Pasti tumbuhnya makin kasar,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
