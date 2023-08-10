Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Diet Turunkan BB hingga 7 Kilogram, Park Seo Joon Rasakan Efek Ini

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:30 WIB
Diet Turunkan BB hingga 7 Kilogram, Park Seo Joon Rasakan Efek Ini
Park Seo Joon diet turunkan berat badan, (Foto: Allkpop)
A
A
A

AKTOR atau aktris yang berdiet berjuang menurunkan berat badannya demi kepentingan drama atau film yang dibintangi, merupakan hal lumrah yang sering ditemui di dunia hiburan.

Diet keras mengurangi bobot tubuh ini juga tak luput dilakukan oleh aktor top Park Seo Joon. Demi tampil sempurna memerankan karakternya sebagai Min Seong dalam film terbarunya, Concrete Utopia. Seo Joon diberitakan rela berdiet.

Tak tanggung-tanggung, dikutip dari Koreaboo, Rabu (10/8/2023) dalam wawancaranya bersama The Korea Times, aktor sahabat dekat V BTS tersebut mengaku ia berhasil mengikis berat badannya hingga 7 kilogram dan menampilkan otot perut serta lengan yang lebih jelas di tubuhnya.

(Foto: Instagram @bn_sj2013) 

Namun yang tak disangka, penurunan berat badan yang dialami Seo Joon ini mendatangkan after effect alias efek sesudahnya. Mengingat latar waktu film tersebut adalah musim dingin, sedangkan waktu syuting yang sebenarnya adalah saat musim panas, aktor bintang What’s Wrong With Secretary Kim tersebut harus mengenakan outfit musim dingin yang super tebal di cuaca panas.

Halaman:
1 2
      
