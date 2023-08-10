Wanita Ini Sukses Pecahkan Rekor Dunia, Miliki Jenggot Sepanjang 30 Cm

Wanita ini pecahkan rekor dunia miliki jenggot terpanjang di dunia. (Foto: Dailystar.co.uk)

SEORANG wanita bernama Vivian Wheeler yang mengidap sindrom werewolf atau manusia serigala berhasil memecahkan rekor dengan menumbuhkan jenggot hingga lebih dari 30 centimeter. Perempuan berusia 74 tahun itu sengaja tidak mencukur jenggot dan kumisnya sejak puluhan tahun.

Pada 8 April 2011, Vivian Wheeler berhasil mendapatkan Rekor Dunia Guinness (GWR) untuk kategori jenggot terpanjang pada wanita. Tidak hanya memiliki jenggot yang panjang Vivian Wheeler juga mempuyai kumis yang panjang dengan ukuran 10 inci atau sekira 25cm.

Tak heran, banyak masyarakat yang bertanya kepada Vivian Wheeler soal alasannya tidak mencukur bulu-bulu yang tumbuh pada bagian wajahnya. Dia pun lantas menjawab pertanyaan tersebut.

"Kalau saya mencukur bulu-bulu di wajah saya, nanti saya tidak akan menjadi seorang yang bukan dirinya," tutur Vivian.

Seperti diketahui, Vivian yang berasal dari Lawton, Oklahoma ini memiliki kondisi tubuh yang disebut hermafroditisme. Alhasil bentuk tubuhnya 50 persen menyerupai wanita dan 50 persan lainnya menyerupai laki-laki.

Sejak lahir Vivian Wheeler telah mempuyai bulu-bulu di wajahnya, dimana kondisi ini dikenal sebagai wanita hipertrikosis atau'sindrom manusia serigala'. Tentunya kondisi tersebut membuatnya terlihat berbeda dibandingkan dengan wanita pada umumnya.

Pada usia lima tahun Vivian Wheeler dikirim ke Ringling's Brothers Circus di St Louis, Missouri, oleh sang ayah. Sebab sang ayah merasa malu mempuyai anak yang memiliki wajah yang berbulu dan berambut panjang serta gelap.