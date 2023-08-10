Konyol, Bocah Laki-Laki Membiarkan Dirinya Digigit Laba-Laba Agar Jadi Spiderman

SEORANG bocah laki-laki dari Bolivia berusia 8 tahun, terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah membiarkan dirinya digigit laba-laba Black Widow yang berbahaya agar menjadi seperti super hero favoritnya yaitu Spiderman.

Insiden itu terjadi di Kota Vichuloma, dekat kota Oruro, di Bolivia Tengah, Amerika Latin. Bocah berusia 8 tahun yang namanya dirahasiakan oleh media itu dilaporkan sedang bermain di dekat sungai dekat rumahnya ketika dia membalikkan sebuah batu besar dan menemukan seekor laba-laba janda hitam (Black Widow Spider).

Tanpa menyadari konsekuensi digigit laba-laba yang sangat beracun, dia meraih hewan itu dan meletakkannya di punggung tangannya, dengan harapan akan digigit. Dia mendapatkan keinginannya, dan kemudian pulang.

Namun tak lama kemudian, dia mulai mengalami gejala seperti nyeri tubuh dan kejang otot yang hebat. Awalnya, bocah itu tidak mengatakan apa-apa kepada ibunya tentang gigitan laba-laba, tetapi setelah sekitar tiga jam kesakitan, dia mengatakan bahwa dia telah digigit laba-laba berwarna-warni.

Dikutip dari Oddity Central, sang ibu membawa anak tersebut ke pusat kesehatan di kota tetangga, tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum San Juan de Dios di Kota Oruro dan masuk UGD.

Setelah mendengar bahwa si bocah kena gigitan laba-laba, dokter anak di rumah sakit tersebut menghubungi Ernesto Vásquez, kepala Program Penyakit Zoonotik dari Layanan Kesehatan Departemen Oruro, yang membantu menentukan jenis laba-laba yang telah menggigit bocah tersebut.

Ibu bocah laki-laki itu membenarkan bahwa dia adalah penggemar berat Spiderman, tetapi dia tidak tahu dia bisa melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk benar-benar menjadi seperti pahlawan super Marvel. Untungnya, setelah mengidentifikasi spesies laba-laba, dokter memberikan anti racun yang tepat dan kondisi bocah itu menjadi stabil hanya 30 menit kemudian.