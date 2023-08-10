Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Konsumsi Ikan Teri, Bisa Sebabkan Asam Urat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:00 WIB
Waspada Konsumsi Ikan Teri, Bisa Sebabkan Asam Urat
Ikan teri bisa sebabkan asam urat. (Foto:Freepik.com)
A
A
A

MAKANAN merupakan salah satu pemicu terjadinya asam urat. Oleh sebab itu penderita asam urat untuk menghindari makan-makanan dengan kadar purin tinggi.

Mengkonsumsi makanan tinggi purin, memiliki potensi untuk meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Kandungan purin yang tinggi terutama terdapat dalam jeroan, kerang, kepiting, dan ikan teri.

Kaitan Antara Ikan Teri dan Asam Urat

Dikutip dari Naomedical, Jumat (11/8/2023) ikan teri mengandung purin tinggi, yang merupakan zat alami yang ditemukan dalam makanan tertentu. Ketika purin dipecah dalam tubuh, mereka menghasilkan asam urat sebagai produk sampingan.

Pada individu dengan asam urat, tubuh tidak dapat menghilangkan asam urat secara efektif, yang menyebabkan penumpukannya di persendian. Mengonsumsi makanan yang tinggi purin, seperti ikan teri, dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh dan memicu serangan asam urat.

Asam urat

Meskipun tidak semua orang dengan asam urat terpengaruh setelah makan ikan teri, penting bagi penderita asam urat untuk memperhatikan asupan purin mereka.

Gejala Asam Urat

Serangan asam urat biasanya terjadi secara tiba-tiba dan seringkali pada malam hari. Gejala yang paling unum terjadi adalah nyeri hebat pada sendi yang terkena, biasanya di jempol kaki. Adapun gejala lainnya seperti:

  • Bengkak dan kemerahan pada sendi
  • Sendi terasa lunak, hangat, dan tampak merah
  • Rentang gerak terbatas

Rasa sakit ini dapat terjadi selama 3-10 hari dan perkembangan gejala, terjadi begitu cepat dalam beberapa jam pertama.

Telusuri berita women lainnya
