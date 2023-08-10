Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terungkap! Orang Indonesia Malas Jalan Kaki, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:06 WIB
Terungkap! Orang Indonesia Malas Jalan Kaki, Ini Bahayanya bagi Kesehatan
Dampak malas jalan kaki bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pengguna twitter membagikan data dari penelitian Universitas Stanford tentang keaktifan penduduk negara dalam berjalan kaki.

Ternyata, Indonesia menduduki posisi paling akhir dengan rata-rata berjalan kaki 3.513 langkah per hari. Data di 2017 tersebut menampilkan bahwa China memegang posisi teratas yakni dalam sehari penduduknya berjalan sampai 6.189 langkah. Fakta ini tentu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara Indonesia.

Mengutip dari statista, Jumat (11/8/2023) Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang merekomendasikan seseorang berjalan 8.000 hingga 10.000 langkah dalam satu hari.

Sementara Forum Obesitas Nasional Inggris mengatakan setidaknya 7.000 sampai 10.000 langkah sehari. Mungkin Anda merasa nyaman apabila tidak banyak bergerak. Namun, ternyata bahaya yang mengincar ketika malas gerak alias mager juga tidak bisa dianggap sepele.

Bahaya Malas Gerak

Melansir dari Medlineplus, gaya hidup tidak aktif bisa membawa dampak buruk. Jika dibiarkan terus menerus, tubuh menjadi semakin lemah dan jauh dari kata sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement