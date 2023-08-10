Terungkap! Orang Indonesia Malas Jalan Kaki, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

SEORANG pengguna twitter membagikan data dari penelitian Universitas Stanford tentang keaktifan penduduk negara dalam berjalan kaki.

Ternyata, Indonesia menduduki posisi paling akhir dengan rata-rata berjalan kaki 3.513 langkah per hari. Data di 2017 tersebut menampilkan bahwa China memegang posisi teratas yakni dalam sehari penduduknya berjalan sampai 6.189 langkah. Fakta ini tentu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara Indonesia.

Mengutip dari statista, Jumat (11/8/2023) Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang merekomendasikan seseorang berjalan 8.000 hingga 10.000 langkah dalam satu hari.

Sementara Forum Obesitas Nasional Inggris mengatakan setidaknya 7.000 sampai 10.000 langkah sehari. Mungkin Anda merasa nyaman apabila tidak banyak bergerak. Namun, ternyata bahaya yang mengincar ketika malas gerak alias mager juga tidak bisa dianggap sepele.

Bahaya Malas Gerak

Melansir dari Medlineplus, gaya hidup tidak aktif bisa membawa dampak buruk. Jika dibiarkan terus menerus, tubuh menjadi semakin lemah dan jauh dari kata sehat.